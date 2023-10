Stetten

11:00 Uhr

"Wieder strenger, auch radikaler": Joe Hofer hat eine ZDF-Serie über das Leben in einer Studentenverbindung geschrieben

Plus Im ZDF läuft die Dramaserie "Füxe", das Drehbuch schrieb ein Main-Spessarter. Im Interview spricht er über Deadlines, Geistesblitze und seine Einblicke in das Verbindungswesen.

Von Simon Hörnig Artikel anhören Shape

Johannes Hofer ist freiberuflicher Drehbuchschreiber, 35, stammt aus dem Karlstadter Stadtteil Stetten (Lkr. Main-Spessart) und lebt und arbeitet mittlerweile in Berlin. Unter dem Namen Joe Hofer ist jetzt ab kommenden Montag, 16. Oktober, seine erste Serie im ZDF zu sehen: "Füxe", ein vierteiliges Charakterdrama über einen jungen Studenten mit kosovarischen Wurzeln, der auf Zimmersuche unter falschem Namen in eine schlagende Verbindung eintritt.

Im Interview schildert Hofer, was ihn an der Geschichte reizte - und was er mit seiner Serie zeigen will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen