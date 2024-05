X-Seite verbreitet teils intime Bilder von weiblichen Grünen-Mitgliedern: Würzburgerin wehrt sich, Polizei ermittelt

Plus Gegen ihren Willen veröffentlicht eine X-Seite Bilder von jungen, weiblichen Grünen-Mitgliedern. Lilli Grosch, ehemalige Sprecherin der Grünen Jugend Würzburg, wehrt sich.

Sie werden zur "Süßmaus des Monats" gewählt oder als "Brillenschlange" herabgewürdigt. In den Kommentaren wird detailliert über ihren Körper gesprochen: Eine X-Seite (vormals Twitter) veröffentlicht seit Monaten hunderte teils sexualisierte Fotos junger, weiblicher Grünen-Mitglieder.

Bis zu 200.000 Aufrufe haben die Bilder. Einige Personen sind in Badekleidung abgebildet. Die Fotos wurden offenbar teils von persönlichen Social Media Accounts oder von Partei-Webseiten kopiert. Mehrere junge Frauen aus Würzburg sind gegen ihren Willen betroffen. Unter ihnen Lilli Grosch, ehemalige Sprecherin der Grünen Jugend. Sie wehrt sich jetzt.