vor 23 Min.

Akademie für Führungskräfte

Neues Zentrum in Wertingen

Trotz Corona und mit einer Vorlaufzeit von einem halben Jahr haben die Unternehmer Elisabeth Schmid und Dirk Frowein in Wertingen ein Seminar- und Schulungszentrum eröffnet. Dazu gratulierten während einer kleinen Feier Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier und Alfred Schneid in seiner Funktion als stellvertretender Landrat.

Seit 2011 ist die Unternehmensberatung namens „Die Raumgeber“ in der Zusamstadt verankert. Für die Unternehmen der Region biete die neue „Führungsakademie Schwaben-Allgäu“ ein Ausbildungsprogramm in zwölf Modulen an. Es soll Unternehmer durch individuelle Personalentwicklung bei der Fachkräftesicherung und Mitarbeiterbindung unterstützen. Ziel dabei sei es, die Stärken der Mitarbeiter zu identifizieren und gezielt zu fördern. Die „Führungsakademie Schwaben-Allgäu“ wendet sich deshalb an Unternehmer und deren Führungs- und Fachkräfte genauso wie an junge Unternehmer und Fachkräfte, die gerade in der Unternehmens-Nachfolge sind.

Die Unternehmer Elisabeth Schmid und Dirk Frowein erklärten im Rahmen der kleinen Feier: „Der Wirtschaftsraum Nordschwaben, insbesondere rund um Wertingen, hat sich als Standort toll entwickelt und bietet viele Möglichkeiten, sodass wir auf diese vielfältige Regionalität setzen und hier weiter investieren wollen.“ (pm)

