vor 36 Min.

Auf der Suche nach dem Herzstück der Musik

Das Kölner Vocal-Ensemble „Amago“ gastierte in Binswangen

Von Ulrike Walburg

„Amago“ – der Name ist Programm. Das Wort ist portugiesisch und bedeutet soviel wie Herzstück. Latinfarbene Arrangements bekannter Songs und eigene Kompositionen präsentiert das Kölner Akustikensemble „Amago“ mit den vier Musikern Julia Zipprick (Vocal, Percussion), Blanca Nunez (Vokal, Gitarre, Akkordeon, Percussion), Jürgen Haufer (Vocal, Gitarre) und Michael Romm (Vocal, Cello) an einem inspirierenden Abend in der Synagoge in Binswangen.

Es stehen vier Profimusiker auf der Bühne. In einer Performance auf dem internationalen Vokal-Festival VocCologne im vergangenen Jahr stellte die Gruppe ihre vielseitigen musikalischen Facetten in einem Auftritt und einer gemeinsamen CD mit dem berühmten Percussionisten Alfonso Garrido unter Beweis.

„In unseren Werken sind wir auf der Suche nach dem Herzstück der Musik und finden mit unseren Stimmen und vielfältigen Instrumenten zum Kern der Sache“, hebt Jürgen Haufer den Grundgedanken seiner neuen Arrangements hervor. Die feinfühlige, behutsame Begleitung akustischer Instrumente führt zu federleichten Rhythmen.

Neue Kompositionen verleihen bekannten Songs einen „latinfarbenen Schmelz.“ Die Stimmen der Künstler stehen im Mittelpunkt, sie harmonieren gut miteinander und ergänzen sich in idealer Weise. Die Musiker sind während des Konzerts im spielerischen Kontakt und kommunizieren musikalisch miteinander. Auch mit dem Publikum sind die Musiker musikalisch gesehen im Gespräch. „Unsere Musik ist eine Kommunikation der Töne,“ betont Jürgen Haufer. „Das Publikum bringt zurück, was man singt“, zeigt sich die Sängerin Blanca Nunez begeistert.

Die Stimmen der Sänger klingen samten und glasklar. Sie kommen im Raum der Synagoge gut zum Tragen. „Der Raum hat so eine gute Akustik, es ist eine Freude hier zu singen,“ lobt Blanca Nunez die Raumakustik in der Synagoge.

Einige Gäste aus dem Publikum waren bereits am Nachmittag Teilnehmer eines Gesangs-Workshops, einer gemeinsamen Veranstaltung des Akustik-Ensembles in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Dillingen. Susanne Schwarz aus Dillingen ist begeisterte Sängerin in einem Chor und auch hier begeistert: „Ich habe an diesem Workshop viel für meinen Gesang in einem Chor gelernt,“ sagt sie erfreut. 13 Teilnehmer kommen aus Dillingen, Günzburg, Würzburg und anderen Städten Bayerns nach Binswangen, um sich hier zu treffen und in Stimmbildung zu üben. Im Ergebnis treten die Workshopteilnehmer am Abend auf die Bühne.

Leider ist der Publikumskreis nicht so zahlreich, wie erhofft. Zeitgleich läuft am Samstagabend im Fernsehen Fußball. Sonja Valina aus Binswangen freut sich trotzdem, dass sie sich für das Konzert entschieden hat. Sie lobt das Konzert in höchsten Tönen, „aber ich habe schon auch mit mir gerungen, Fußball oder Konzert“, berichtet sie.

Das sollte nicht das einzige Hindernis der Musiker auf der Tour von Köln in die Region sein. Ursprünglich stand ein Auftritt auf dem L-Town-Festival Lauingen auf dem Programm.

Doch aus gegebenem Traueranlass und der Beerdigung von Bürgermeister Wolfgang Schenk wurde diese Veranstaltung kurzfristig abgesagt. Die Musiker zeigen Verständnis, und hoffen auf einen Auftritt im nächsten Jahr.

