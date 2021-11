Von Youtube-Kurzfilmen zur Dokumentation im Kino

Plus Der Film „Jüdisches Erbe Buttenwiesen – Auf dem Weg zum Lernort“ ist in Dillingen zu sehen

Mitte Oktober war die Premiere, am Dienstag, 30. November um 19.45 Uhr wird der Film „Jüdisches Erbe Buttenwiesen - Auf dem Weg zum Lernort“ erneut im Dillinger Kino gezeigt. Die 76-minütige Dokumentation beleuchtet die jüdische Ortsgeschichte und gibt einen Einblick in die vielversprechenden Anstrengungen auf dem Weg zu einem „Lernort für Vielfalt, Menschenwürde und Demokratie - gegen Antisemitismus“.