Das sind Bürgerpflichten

Grundstückseigentümer haben die Pflicht, ihre Hecken und Sträucher so zurückzuschneiden, dass die Verkehrssicherheit nicht gefährdet ist, sprich auch alle Schilder gut sichtbar sind. Das ist in diesem Fall geschehen.

Hecken und Sträucher müssen zurückgeschnitten werden – sobald sie die Verkehrssicherheit gefährden. In Buttenwiesen gingen 60 Briefe raus

Von Birgit Alexandra Hassan

Viele Jahre hatte Rudi Blaschke als Verkehrspolizist gearbeitet. Und auch im Ruhestand hat er noch immer den Blick für Situationen, die den Verkehr beeinträchtigen können. So fiel ihm unter anderem eine Situation in seinem Wohnort Pfaffenhofen auf. Zwischen zwei Verkehrsschildern – der Ortstafel und einem 30-er-Zonen-Schild – waren Hecke und Bäume so sehr gewuchert, dass das hintere Schild nicht mehr rechtzeitig zu lesen war.

Auf WZ-Anfrage im Buttenwiesener Rathaus erklärt Bürgermeister Hans Kaltner, dass die Gemeinde grundsätzlich mit für die Verkehrssicherheit verantwortlich sei. So fahren Straßenwärter regelmäßig bewusst den Ort ab mit dem Blick auf Sträucher und Bäume, die zu sehr auf den Gehsteig und die Straßen ragen.

So hat die Gemeinde Buttenwiesen auch im Herbst 2019 insgesamt 60 Grundstückseigentümer angeschrieben und darauf aufmerksam gemacht, dass die Hecken zurückzuschneiden sind. „Die meisten bedankten sich für den Hinweis“, erklärt Bürgermeister Kaltner. Drei hätten sich allerdings aufgeregt. Hier gebe es laut Kaltner manchmal Irritationen. Man wolle mit dem Hinweis keineswegs schikanieren, sondern gehe ganz einfach der Pflicht nach. Diese ist geregelt im bayerischen Straßen- und Wegegesetz. Dort heißt es, dass das „Lichtraumprofil frei bleiben“ muss.

Dort ist laut Kaltner übrigens auch geregelt, wo die Gemeinde und Einwohner im Winter zu räumen, und streuen hätten. „An besonders gefährlichen Stellen“, so Bürgermeister Kaltner. „Dort, wo der Autofahrer nicht erkennen kann, dass es gefährlich ist.“ Auf Brücken beispielsweise müssten Autofahrer damit rechnen, dass es glatt ist. „Dass wir hier räumen und streuen ist ein Service, den wir selbstverständlich leisten.“

Schnee und Eis sind in diesem Winter noch kaum ein Thema. Die Hecken und Bäume dagegen müssen geschnitten werden. „Der Termin ist gesetzt – bis 1. März muss alles erledigt sein“, sagt Kaltner, „nämlich vor die Vogelbrut beginnt.“ Die Hecke am Ortseingang von Pfaffenhofen ist übrigens bereits zurückgeschnitten.

