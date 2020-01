18.01.2020

Den Kühen geht es so gut wie nie zuvor

Zuchtleiter Friedrich Wiedenmann verurteilt Pauschalvorwürfe gegen die moderne Milchviehhaltung. Warum die Tierhaltungsbetriebe seiner Meinung nach sehr gute Arbeit leisten

Auf der gemeinsamen Mitgliederversammlung des Fleckviehzuchtverbandes und des Milcherzeugerringes Wertingen für den Landkreis Dillingen zog Verbandsvorsitzender Georg Kraus eine durchwachsene Bilanz über Zucht und Vermarktung. Die Vermarktungshemmnisse wegen Blauzunge und der Einbruch im Zuchtviehexport haben sich negativ auf das Jahresergebnis ausgewirkt. Im züchterischen Bereich verwies er auf die großen Erfolge in der Hornloszucht. Kraus ging auch auf die Demonstrationen von „Land schafft Verbindung“ ein, befürwortete die Aktionen und hoffte, dass damit nicht nur Aufmerksamkeit und Anerkennung, sondern auch Verständnis für die Sorgen der Landwirte und ihre Forderungen nach praxisgerechteren Lösungen zur Düngeverordnung erreicht wird.

Friedrich Wiedenmann, der Zuchtleiter des Verbandes und fachliche Leiter des Milcherzeugerringes legte Zahlen und Tendenzen zur Leistungsentwicklung und Zuchtarbeit vor. Der Herdbuchkuhbestand war mit 53000 Kühen in 877 Betrieben leicht rückläufig. Im Landkreis sei 2019 bei den 146 Fleckvieh-Herdbuchbetrieben (minus zwei) mit 9402 Kühen ein Leistungsniveau von 8381 kg/Kuh und Jahr erreicht worden. Er erläuterte, dass sich im Mittel sowohl mit steigender Herdenleistung, als auch mit zunehmender Herdengröße die Kriterien für Fruchtbarkeit, Gesundheit und die Lebensleistung verbessern. Wiedenmann: „Die Pauschalvorwürfe gegen die moderne Milchviehhaltung in größeren und leistungsstärkeren Betrieben sind nicht gerechtfertigt - unsere Mitgliedsbetriebe leisten sehr gute Arbeit und den Kühen geht es so gut wie noch nie zuvor“. Ein Indiz dafür sei auch die deutliche Zunahme der Herdenlebensleistung. Sensationell: 31 Kühe im Zuchtgebiet haben die magische Grenze von 100000 kg Lebensleistung überschritten. Vier davon stehen im Landkreis Dillingen - in den Zuchtbetrieben von Xaver Burghardt, Deisenhofen; Anton Eberle, Mörslingen; Konrad Steinle, Buggenhofen und Stephan Wohlmann, Hausen.

Wiedenmann beleuchtete die Arbeit im Zuchtprogramm, das vom Fachzentrum für Rinderzucht am Wertinger Amt durchgeführt wird. Von der Auswahl der züchterisch interessantesten Kühe und Rinder bis zum Verkauf von hochwertigen Bullen in der Schwabenhalle sei ein langer Weg mit mehreren Selektionsstufen zu beschreiten, der im Jahr 2019 wiederum sehr erfolgreich war. Der Zuchtleiter wies besonders auf die großen Erfolge in der Zucht auf natürliche Hornlosigkeit hin.

Im Berichtsteil „Vermarktung“ erläuterte Georg Veh: „Die Handelshemmnisse wegen des Blauzungen-Sperrgebietes haben uns große Probleme gebracht“. Aufgrund von intensiven Aktivitäten konnten die Verkaufszahlen von Kühen ab Auktion und Stall trotzdem gesteigert werden. Der Zuchtviehexport von Kalbinnen und Jungrindern allerdings ist 2019 massiv eingebrochen, erfahre aber aktuell wieder mehr Belebung. Veh animierte deswegen an die Zuhörer, Kalbinnen anzubieten. Auch für Kühe beständen dauernd und auch aktuell mehrere Nachfragen aus Aufstockungsbetrieben.

Gespannt verfolgten die zahlreichen Besucher das Hauptreferat von Ernest Schäffer. Der Geschäftsführer des LKV Bayern nahm unter dem Thema „Wie tickt der Handel - Auswirkungen auf die Milchwirtschaft“ Stellung zur aktuellen Milchmarktsituation. Aus seiner Erfahrung als früherer Geschäftsführer der Karwendel-Milchwerke ging er auf Strategien des Handels und der Molkereien ein. Mit dem Streben nach Differenzierung sei die Vielfalt der Milchprodukte, aber auch der Lebensmittel generell enorm geworden. Mit dieser Differenzierung und Vielfalt an Programmen/Marken/Werbestrategien werde oft vergessen, dass die Landwirte generell Lebensmittel bester Qualität erzeugen. Schäffer forderte, dass die Leistungen der Landwirte für das Gemeinwohl noch stärker in den Blickpunkt rücken müssen.Teamleiter Hermann Rager-Kempter berichtete über Neuerungen in der Milchleistungsprüfung.

Die besten Züchter des Landkreises wurden nach einem Punkteindex mit Einbezug von Milchmenge, Milchinhaltsstoffen, Lebensleistung, Fruchtbarkeit und Gesundheit proklamiert. Wiedenmann erläuterte hierzu, dass diese Kriterien im Zuchtziel der Rasse Fleckvieh starke Beachtung fänden und auch maßgeblich zum Betriebserfolg beitragen.

Daher sei für die Besten im Landkreis nach diesem Punktesystem der Name „Fleckvieh-Profi“ absolut gerechtfertigt. (pm)

