Der älteste Verein im Landkreis feiert

Die Feuerschützengesellschaft Wertingen besteht bereits seit 350 Jahren. Am Samstagabend wird es laut werden. Und am Sonntag ist ein besonderes Schießen geplant.

Von Brigitte Bunk

Mit berechtigtem Stolz werden sie an diesem Wochenende Flagge zeigen, die Mitglieder der Feuerschützengesellschaft von 1668 e.V. Wertingen. Immerhin feiert der älteste Wertinger Verein das 350. Jahr seines Bestehens. Vorsitzender Alexander Lachenmayr geht sogar noch weiter: „Kein anderer Verein im Landkreis ist älter.“ Auch zu überhören wird der Festbeginn in der Zusamstadt kaum sein. Denn am Samstag, 23. Juni, um 18 Uhr starten die Böllerschützen auf Kommando ihres Schussmeisters lautstark die Feierlichkeiten.

Anschließend findet der Festakt im Wertinger Schloss statt, bei dem auch Ehrungen verdienter Mitglieder auf dem Programm stehen. Ein Vortrag über die Geschichte der Feuerschützengesellschaft lässt die Gäste weit zurückblicken. Immerhin fand die Gründung des Vereins 20 Jahre nach Ende des Dreißigjährigen Kriegs statt. Am Sonntag wird auch die Öffentlichkeit mit eingebunden in das Fest. Nach dem Festgottesdienst, der um 10 Uhr in der Wertinger Stadtpfarrkirche stattfindet, beginnt um 11.30 Uhr das Preisschießen im Vereinsheim auf dem Judenberg, in der Disziplin Vorderlader-Gewehr 50 Meter.

Die Wertinger Feuerschützen haben auf ihrem Gelände vier 100-Meter-Stände und fünf 50-Meter-Stände, für Gewehre, Feuerstutzen, Vorderlader oder Matchgewehre. Fünf weitere mit 25 Meter Abstand zur Zielscheibe sind für Kurzwaffen, Pistole und Revolver geeignet und nochmal vier mit zehn Metern Abstand für Luftgewehr und Luftpistole. Rund 2000 Quadratmeter groß ist das Gelände, auch wenn viele Spaziergänger höchstens das Vereinsheim am Rand des großen Parkplatzes kennen, bei dem über dem Eingang in altehrwürdiger Schrift der Vereinsname steht. Wenn die Feuerschützen ihren Sport ausüben, ist das auch gut zu hören. Dienstags beim Nachmittagsschießen und samstags darf mit allen Kalibern geübt werden, am Sonntagvormittag nur mit Kleinkaliber.

Viele der Mitglieder sind in weiteren Schützenvereinen aktiv, in denen der Schießsport mit Luftgewehr und Luftpistole ausgeübt wird. Der Grund, warum sie zusätzlich bei den Feuerschützen sind, liegt für den Vorsitzenden Alexander Lachenmayr auf der Hand: „Es gibt eine große Vielfalt an Disziplinen im Schießsport.“ Je älter die Waffe ist, umso mehr fasziniert sie ihn. Das sehen auch seine Vereinskameraden Franz Keiß und Karl Kastner so. Deshalb treten sie gern und erfolgreich bei traditionellen Schießwettbewerben in Bayern und Österreich an.

Auch beim Preisschießen am Sonntag steht die Tradition im Vordergrund. In Fachsprache: Zugelassen sind alle Vorderladerlangwaffen mit gezogenen Läufen ohne optische Visierung mit Perkussions-, Funken- oder Luntenzündung. Dass die Teilnehmer Straßen- oder Vereinskleidung tragen, schreibt der Jubiläumsverein ebenfalls vor. Speziell steht auf der Einladung: „Keine spezielle, neumodische Schießkleidung.“

Vor der Siegerehrung am Sonntag um 18 Uhr, mit der das Fest seinen Abschluss findet, steht noch ein besonderes Schmankerl auf dem Programm. Mehr als 100 Böllerschützen haben sich angesagt zum Schießen auf dem benachbarten Sportgelände. Wer das sehenswerte Spektakel um 16 Uhr miterleben möchte, ist herzlich willkommen. Wer geräuschempfindlich ist, sollte allerdings daran denken, einen Gehörschutz mitzubringen.

