Die Montesingers laden ein

Bei einer Probe in der Montessorischule mit Chorleiterin Elke Dünzl: Die Montesingers geben zusammen mit „Chorado“ am 26. Mai ein öffentliches Konzert.

Der Chor der Montessorischule präsentiert sich dem öffentlichen Publikum in Wertingen. „Evergreens und Lieder, die es werden sollten“ heißt das Motto. Mit dabei ist auch der befreundete „Chorado“-Chor

Im Verborgenen blüht in Wertingen ein Chor, der sich nun mehr und mehr dem Publikum öffnen will. Es sind die „Montesingers“ – der Chor der Montessorischule Wertingen, der seit mehr als zehn Jahren aktiv ist, bisher aber vor allem als „Hauschor“ der Schule „Hauskonzerte“ gegeben hat. Jetzt, nachdem sie sich bereits beim Gemeinschaftssingen aller Zusamtaler Chöre am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Wertinger Martinskirche beteiligt haben, fühlen sich die Montesingers fit, sich weiter der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Und so veranstalten sie am Sonntag, 26. Mai um 16.30 Uhr in der Aula der Montessorischule Wertingen, Zusmarshauser Straße 19, ein öffentliches Chorkonzert. Unterstützt werden sie dabei von einem befreundeten Chor aus Augsburg – „Chorado“ – mit dem sie regelmäßig zusammenarbeiten.

Die Montesingers sind ursprünglich der gemischte Chor der Montessorischule, der sich aus deren Eltern und zum Teil auch Lehrern zusammensetzte. Inzwischen haben sich auch Sänger und Sängerinnen von außerhalb der Schule dazugesellt. So ist der Chor zu einem homogenen Klangkörper gewachsen und verfügt über alle notwendigen Stimmlagen für ein gemischtes Ensemble – Bass, Bariton, Tenor, Alt, Sopran. Seit mehreren Jahren wird der Chor von Elke Dünzl aus Augsburg geleitet. Die Diplom-Sängerin ist Dozentin an der Volkshochschule Augsburg und Leiterin mehrer Chöre. Unter anderem dirigiert Dünzl auch den Chor der „Chorado“-Damen in Augsburg, die den Montesingers inzwischen freundschaftlich verbunden sind – man unterstützt sich gegenseitig bei Konzerten oder absolviert gemeinsam Chorwochenenden, bevorzugt alljährlich im altbayerischen Steinerskirchen.

Für das Konzert am 26. Mai in Wertingen wird derzeit eifrig geprobt. Mit dem Motto „Evergreens und Lieder, die es werden sollten“ zeigen die Chöre ihre Lieblingssongs auf aus allen Sparten der Chormusik – von Simon & Garfunkel über Hannes Wader bis Eric Clapton oder Peter Kraus. Für das Konzert am 26. Mai ist der Eintritt frei, Spenden werden gerne angenommen. (pm)

