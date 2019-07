vor 35 Min.

Die besten Klänge aus 90 Jahren

Mit einem Sternmarsch in Buttenwiesen und einem Feuerwerk an Blasmusik krönen die Zusamtaler Musikanten ihr Fest zum 90. Geburtstag. Das waren die Highlights.

Von Brigitte Bunk

Direkt nach dem Glockenschlag um 18 Uhr ist von weit her die erste Trommel zu hören am Buttenwiesener Rathausplatz. Der Höhepunkt des Geburtstagsfests zum 90-jährigen Jubiläum der „Musikkapelle Hans Fischer – Zusamtaler Musikanten“ steht an.

Gerade hat Vorsitzender Stefan Meßner erklärt, wie der Sternmarsch ablaufen soll. Bald freuen sich die zahlreichen Zuschauer über die gelungene Schau – kurz nacheinander marschieren fünf Blaskapellen, von verschiedenen Startpunkten am Ortsrand kommend, auf die Dorfmitte zu. Jede bringt mehrere Vereine aus Buttenwiesen und den Ortsteilen mit. Bald stehen unzählige Musikanten mit Blick aufs Rathaus auf dem Platz, wo sie die Grußworte der Ehrengäste als Gemeinschaftschor umrahmen. Was Stefan Meßner nach dem Schwabenhymnus zu der Aussage veranlasst: „Haben Sie das auch gespürt, wie sich die Haare aufgestellt haben und es zu kribbeln begonnen hat?“ Gänsehaut pur, auch beim Abschluss mit der Bayern- und Deutschlandhymne und dem Musikantengruß.

Umjubelter Umzug in Buttenwiesen

Die Fahnenabordnungen der Vereine reihen sich derweil entlang der Hauptstraße auf, ebenfalls ein wunderschönes Bild. Nachdem die Feuerwehr per Funk die Anweisungen des Vorsitzenden weitergegeben und den Verkehr gesperrt hat, läuft alles sicher ab. Das Wetter hält, die schwarzen Wolken lassen keinen Tropfen fallen, sogar die Sonne schaut beim musikalischen Spiel vorbei, das die gastgebenden Zusamtaler Musikanten mit den Musikvereinen aus Unterthürheim, Laugna, Hirblingen und Donauwörth bieten. Und das nach dem viel bejubelten Einzug der Vereine im vollen Festzelt weitergeht, in dem die vier Gast-Blaskapellen abwechselnd ein buntes Feuerwerk an bester Blasmusik abbrennen. Die Zusamtaler Musikanten sind derweil schon wieder an ihrer Arbeit.

Meßner ist es bei seiner Ansprache zu Beginn des Sternmarschs wichtig zu sagen: „Was in unzähligen Stunden von den Helfern geleistet wird, ist in Worten nicht zu fassen.“ Der Schirmherr des Fests, Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner, dankt „allen Aktiven und Vorstandschaften, die all die Jahre bereit waren, sich für diese gute Sache, für diese Gemeinschaft zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen“. Und den Musikanten, für die Begleitung in allen Lebenslagen. Kaltner stellt klar: „Ihr seid, gemeinsam mit eurem Patenverein, der Unterthürheimer Blaskapelle, ein fester Bestandteil des musikalischen und gesellschaftlichen Lebens in unserer Gemeinde.“ Landrat Leo Schrell würdigt die viele Zeit, welche die Musikanten in ihr Hobby stecken. Dabei sei ihm klar, dass es nicht immer toll sei zu spielen bei den verschiedensten Anlässen, bei Regen, Sonne und Schnee. Immer genügend Musikanten und Ehrenamtliche wünscht er den Jubilaren und fügt hinzu: „Musikkapellen sind ein unverzichtbares Kulturgut, gespielte Heimat in Noten und Tönen.“

"Viera Blech" statt Plattenparty

Angela Ehinger vom ASM Bezirk 15 dankt den Verantwortlichen des Gründungsmitglieds des ASM Bezirks Augsburg: Vorsitzendem Stefan Meßner, Dirigent Gottfried Rabel sowie Anja Kratzer und Karin Wild, die für die Jugendkapelle zuständig sind. Ihr Wunsch: „Betrachten wir den Musikverein als Schatz, den es zu hegen und pflegen gilt.“ Für den Freitagabend engagieren die Buttenwiesener mit der Gruppe „Viera Blech“ eine bekannte Formation zum Start in ihr Festwochenende. Eine Plattenparty sei für die Musikanten keine Option gewesen, betont Meßner und sagt: „Viera Blech kennt man und weiß, die bringen Stimmung ins Zelt.“ Der Sonntag startet mit einem Festgottesdienst, dem Frühschoppen mit der Patenkapelle aus Unterthürheim und mit dem Festausklang mit der Jugendkapelle geht ein gelungenes Festwochenende zu Ende.

