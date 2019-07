vor 34 Min.

Die jungen Chefinnen des „Echo“

Julia Seefried (links) und Patricia Redl haben maßgeblich an der neuen Ausgabe des „Echo“ mitgewirkt. Diese wurde von Bayerns Kultusminister Michael Piazolo ausgezeichnet. Die neue Ausgabe beinhaltet sowohl heitere als auch sehr ernste Texte.

Die Schülerzeitung des Gymnasiums wird erneut ausgezeichnet. Stimmen aus der Chefredaktion.

Von Benjamin Reif

Die vergangenen zwei Jahre wurde der Echo nicht mit einem Preis ausgezeichnet. Das ist tatsächlich eine bemerkenswerte Tatsache, denn eigentlich ist die Schülerzeitung des Wertinger Gymnasiums ein Dauerkandidat in den einschlägigen Wettbewerben. Heuer war es dann aber wieder soweit: Bayerns Kultusminister Michael Piazolo zeichnete im Rahmen des Schülerzeitungswettbewerbs „Blattmacher“ die erfolgreichsten Redaktionsteams aus ganz Bayern aus. Und dabei landete die Redaktion des „Echo“ auf dem dritten Platz, was zu einem neuen Eintrag im „Jubelordner“ des Echo führen dürfte. Piazolo lobte den Echo und die anderen Beiträge als „Wertvolle Zeitdokumente und Spiegel der Schülergeneration“.

Layoutchefin Julia Seefried und Textchefin Patricia Redl freuen sich über die Auszeichnung. Die beiden Neuntklässlerinnen sind schon seit fünf (Seefried) und vier Jahren beim „Echo“ tätig. Die derzeitige Ausgabe – die innerhalb kurzer Zeit restlos vergriffen war – ziert ein gewitztes Cover, das ein Miniflugzeug zeigt, dass durch ein Wolkenmeer fliegt, das aus Reiskörnern besteht. Passend dazu besagt die Unterzeile der Ausgabe „Abschiede/International/Englisch.“

Nach der Auswahl des Titelthemas und der Vergabe der Texte ging es für die Schüler an die Arbeit. Recherche, Interviews, danach das Layout anpassen, das wieder in schwarz-weiß gehalten ist. Vor Pfingsten gab es dann ein Layoutwochenende“ und ein „Textwochenende“, bei denen viele der über 30 Schüler der Redaktion in der Schule übernachteten, um der Ausgabe den letzten Schliff zu geben.

Die Texte behandeln eine große Bandbreite von Themen. Neben Abschiedsinterviews mit Lehrern wie dem Urgestein Winfried Heppner, der die Schule nach 35 Jahren verlässt, gibt es heitere und sehr ernste Beiträge. Julia Seefried hat die Ereignisse rund um den Brexit zusammengefasst. „Das Thema hat mich persönlich sehr interessiert“, sagt die 15-Jährige. Patricia Redl erzählt in ihrem Text über das Stottern, in den sie auch ihre eigenen Erfahrungen einfließen lässt.

In den 138 Seiten findet sich auch ein Text, in dem ein anonymer Autor über eine psychische Erkrankung spricht. Schonungslos schildert er oder sie die eigenen Ängste und die anschließende Ankunft in der Psychiatrie. Ein Text, der niemand kalt lässt, und genau wie Patricia Redls Erfahrungsbericht ein Highlight der Ausgabe.

Ein ganzer Abschnitt ist zudem auf Englisch gehalten. Für diese Texte war ein eigenes Redaktionsthema zuständig. Eine weitere Facette der „internationalen“ Ausrichtung des Heftes. Anderswo wird dann etwa erklärt, was es mit „Mangas“, den japanischen Comics, auf sich hat.

Teils unterhaltsame, teils anrührende Texte

Die Ausgabe bietet einen ebenso unterhaltsamen wie anrührenden Einblick in die Lebenswirklichkeit der Schüler. Die Freude und den Elan, den diese bei der Erstellung hatten, merkt man auf jeder Seite. Gerade gegen Ende habe ihr die Arbeit am meisten Spaß gemacht, sagt Julia Seefried. Bei der Schülerredaktion findet ein kontinuierlicher Wechsel statt, mit jedem Schuljahr kommen neue Redaktionsmitglieder hinzu und andere scheiden aus. Ab der elften Klasse ist der Arbeitsaufwand vielen Schülern zu groß, um ihn neben dem regulären Unterricht zu betreiben. Deshalb wird die Leitung regelmäßig „verjüngt“, wie jetzt mit den beiden jungen Chefinnen. Komplettiert wurde diese für die Ausgabe von Annika Malcher aus der Q11.

Über den jungen Chefs stehen nur noch die „Oberbosse“ der Echo-Redaktion: die Lehrer Sandra Bauer und Christian Aigner. Sie überwachen die Ausrichtung des Heftes, lassen den Schülern aber den größtmöglichen Platz, um sich kreativ zu entfalten. Manchmal regen sie die Schüler an, das jeweilige Thema von einer anderen Seite zu beleuchten. Und bei der ein oder anderen Formulierung müssen die Lehrer durchgreifen. „Sie achten darauf, dass wir uns manchmal etwas ‘diplomatischer’ ausdrücken“, sagt Julia Seefried.

