Die „kleine Schwester der VHS“ wird 40 Jahre alt

Auch in diesem Sommer geht für die Kinder in Wertingen die Post ab. Jetzt startet die Anmeldung.

Bis auf ein paar Heftchen hat Barbara Feistle alle Programme über die Angebote der Kinderferienprogramme der Stadt Wertingen in den vergangenen 40 Jahren zusammengesucht. Dabei ist jede Menge zusammengekommen. Barbara Feistle ist langjährige Mitarbeiterin der Stadt im Hauptamt und kümmert sich unter anderem schon seit 2002 darum, jedes Jahr ein unterhaltsames, aber bezahlbares Ferienprogramm auf die Beine zu stellen.

Auch Willy Lehmeier gestaltete einst das Ferienprogramm

Zuvor erledigte das für zehn Jahre der heute amtierende Bürgermeister Willy Lehmeier, damals noch in seiner Funktion als Angestellter der Stadtverwaltung. Sicher ist, in den vergangenen vierzig Jahren lag es jedem Bürgermeister am Herzen, Kindern in den großen Ferien auch in ihrem Heimatort das Gefühl zu geben, Großartiges erleben zu dürfen. Und das ist nicht so einfach, wie es vielleicht scheinen mag, weiß Lehmeier aus eigener Erfahrung: „Es ist immer eine große Herausforderung, den Geschmack der Kinder und Jugendlichen zu treffen. Aber wir sind jedes Jahr bemüht, die Wünsche und Ideen im Sinne der Kinder umzusetzen.“ Im Großen und Ganzen scheint das den Verantwortlichen in den vergangenen vierzig Jahren gut gelungen zu sein, denn Feistle kann mit beeindruckenden Zahlen aufwarten: „Wir haben mit neun Veranstaltungen begonnen und schon damals konnten wir 810 Kinder erfreuen. Inzwischen sind wir bei 60 Veranstaltungen und Kursen.“

Feistle ergänzt die Ergebnisse: „Zählt man alle Aktivitäten von Anfang an bis zum Jahr 2018 zusammen, sind wir bei mehr als 1700 Kursen und weit mehr als 48 000 teilnehmenden Kinder angelangt.“ Mitte der Neunziger zählte die Stadt während eines Sommers schon mal 1850 teilnehmende Kinder. Eine Herausforderung jedes Jahr für die Organisatorin, mit viel Arbeit im Hintergrund. Vereine, Firmen und Privatleute müssen angeschrieben werden, jeder muss zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung stehen, die Sicherheit der Kinder bei jeder Veranstaltung gegeben sein. „Es macht mir großen Spaß, den Kindern und Jugendlichen all diese Dinge anbieten zu können und es liegt mir sehr am Herzen, das kein Kurs ausfällt.“ Im Laufe der Jahre hat sich dann doch das eine oder andere an der Organisation verbessert. „Vor allem seit wir die Anmeldungen nun auch online anbieten“, so Feistle. Seit 2017 können die Kinder und Jugendlichen über die Homepage der Stadt Wertingen auf die Angebote und damit auch auf die Anmeldung für dieselben zugreifen. „Natürlich kann man aber nach wie vor zu uns ins Schloss kommen, um sich anzumelden.“ In 2019 hat Feistle wieder einiges im Programm, von sportlichen, kulturellen und informativen Veranstaltungen und Aktionen bis hin zu verschiedenen Besichtigungs- und Ausflugstouren.„Ich denke für unsere Kinder von vier bis 14 Jahren ist für jeden etwas dabei.“

Viele Angebote im Wertinger Ferienprogramm

Lehmeier weiß, wie wichtig das Kinderferienprogramm häufig auch für die Eltern ist: „Wir entlasten nicht nur die Eltern, es ist auch Aufgabe der Stadt ein qualitativ gutes Angebot zu schaffen.“ Lehmeier dankte anlässlich des vierzigjährigen Jubiläums allen Sponsoren, die es Jahr für Jahr durch Unterstützung in verschiedenster Form ermöglichen, „dass eine Kleinstadt wie Wertingen sich ein solch schönes Kinderferienprogramm leisten kann.“ Denn neben dem umfangreichen Programm der VHS, „macht sich die kleine Schwester ‚Kinderferienprogramm’ ganz passabel“, meint Lehmeier mit zufriedenem Schmunzeln. (pm)

Informationen Das Kinderferienprogramm der Stadt Wertingen kann über die Homepage unter www.wertingen.de eingesehen oder die Broschüre sowie den zugehörigen Flyer im Rathaus (Zimmer 203, zweiter Stock) abgeholt werden. Anmeldungen sind ab jetzt möglich. Weitere Informationen unter 08272/84-190, Barbara Feistle.

