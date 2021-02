06:04 Uhr

Die nächste Straßensperrung in Buttenwiesen steht bevor

Plus Abschnitt zwei bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt soll ab April in Angriff genommen werden. Welche Projekte darüber hinaus in der Region rund um Wertingen geplant sind

Von Dominik Bunk

Wer in jüngster Zeit durch Buttenwiesen gekommen ist, hat bemerkt, dass die Staatsstraße durch den Ort momentan wieder befahrbar ist – zumindest mit Tempo 30.

Das wird aber nicht so bleiben. Autofahrern stehen in wenigen Wochen neue Geduldsproben bevor: Denn voraussichtlich ab Mitte April bis Mitte Oktober wird die Straße, zumindest abschnittsweise, wieder gesperrt werden. Der Grund: In dieser Zeit wird der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Ortsdurchfahrt durchgezogen, informiert der Buttenwiesener Bürgermeister Hans Kaltner. Bis dahin soll aber auf jeden Fall ein weiteres Projekt fertiggestellt werden: eine Querungshilfe beim Pfaffenhofener Kriegerdenkmal. Denn im Zuge der Sperrungen wird dort wieder ein höheres Verkehrsaufkommen herrschen. Die Querungshilfe soll die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg erhöhen, erklärt Kaltner. Die Arbeiten daran sollen im März beginnen, teilt der Rathauschef mit.

Auch die Oberthürheimer Ortsdurchfahrt wird saniert

Auch die Sanierung der Ortsdurchfahrt von Oberthürheim wird dieses Jahr beginnen. Von März bis September sollen die Versorgungsleitungen gelegt werden, der Straßenbau wird voraussichtlich Mitte 2022 fertiggestellt werden, wie Kaltner mitteilt. Er betont, dass zur Maßnahme auch die Gehwege, der Dorfplatz und die Kirchenstraße gehören.

Die Buttenwiesener Kapellenstraße soll dieses Jahr ebenfalls saniert werden. „Ich hoffe, dass wir da relativ bald anfangen können“, blickt Kaltner voraus. Die Fertigstellung ist für Juni geplant.

Parkplätze in Zusamaltheim sind an der Reihe

Doch nicht nur in Buttenwiesen gibt es in diesem Jahr Straßenarbeiten, auch in Zusamaltheim wird weiter saniert. Im zweiten Quartal des Jahres sind die Parkplätze der Unteren Dorfstraße an der Reihe, teilt Bürgermeister Stephan Lutz mit. „Da es der Landkreis macht, weiß ich aber kein genaues Datum“, so Lutz.

In Laugna muss erst auf die Gelder des staatlichen Bauamts Krumbach gewartet werden, dann soll die Modelshausener Umfahrung in Angriff genommen werden, so Bürgermeister Johann Gebele. Weiteres werde in der Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch besprochen.

In Binswangen wäre eigentlich die Sanierung des Keltenwegs geplant gewesen. Aufgrund von Corona wurde die Ausschreibung jedoch zwei Mal verschoben, erläutert Bürgermeister Anton Winkler.

2022 ist die Sanierung der Unteren Dorfstraße vorgesehen

In der Gemeinde Villenbach ist für dieses Jahr kein Straßenbauprojekt geplant, teilt Bürgermeister Werner Filbrich mit. Im kommenden Jahr soll aber mit der Sanierung der Unteren Dorfstraße begonnen werden.

Lesen Sie auch:



Themen folgen