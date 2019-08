06:00 Uhr

Die neue Wertinger Napoleonstanne hat einen Sonnenbrand

Die Hitze der vergangenen Tage hat auch an dem bekannten Baum seine Spuren hinterlassen. Mehrere Zweige sind braun. Wie schlimm ist es um die Tanne bestellt?

Von Benjamin Reif

Sorge um die neue „Napoleonstanne“, die seit Oktober auf dem Geißberg bei Hohenreichen thront. Als unsere Leserin Angelika Winter vor kurzem an dem Baum vorbeikam, fielen ihr zahlreiche Äste auf, die eine ungewöhnlich braune Farbe hatten. Sie fragte sich: Geht es der Napoleonstanne noch gut?

Wertinger Betriebshofleiter kontrolliert

Wertingens Betriebshofleiter Johannes Deisenhofer begutachtet die Tanne regelmäßig. Die braunen Zweige hat er auch bemerkt – allerdings ist die Lage für den Baum wohl nicht dramatisch. „Die neue Napoleonstanne hat wohl einen Sonnenbrand“, sagt Deisenhofer. Das sei natürlich nicht wissenschaftlich ausgedrückt. Doch habe sei er nach Rücksprache mit Experten zu genau diesem Schluss gekommen: Die Napoleonstanne hat an ihrem neuen Platz ein bisschen zu viel Sonne abgekriegt. Vermutlich sei die Tanne bei der Aufzucht in der Baumschule anders an den Himmelsrichtungen ausgerichtet gewesen, vermutet Deisenhofer. Die Zweige, die noch vor Monaten nach Norden geblickt und somit keinen Sonnenstrahl abgekriegt hatten, wurden in den vergangenen Wochen nur so überschüttet mit UV-Licht. Das war anscheinend zu viel, vermutet Deisenhofer. Doch in ernster Gefahr befinde sich der Baum seiner Einschätzung nach nicht. Dafür hat der Betriebshofsleiter eine einfache Erklärung: „Die neuen Triebe, die der Baum ausbildet, sind grün und saftig.“ Und das sei letzten Endes das entscheidende. Die neue Napoleonstanne ist eine Küstentanne – eine Baumart, die laut Experten auch längere Hitzeperioden vergleichsweise gut verkraftet.

Die Hitzewellen in Juni und Juli haben von Deisenhofer und seinem Team wieder einiges gefordert. An fast jedem Tag in der Woche waren zwei Mitarbeiter des Betriebshofes im Einsatz, um die städtischen Grünanlagen davor zu bewahren, sich in unbewachsenes Brachland zu verwandeln. Zwar wird den Pflanzen durch die derzeit gemäßigten Temperaturen eine kleine Verschnaufpause gegönnt – doch diese war auch bitter nötig. Denn mancher Baum hat mit der Hitze des Sommers hart zu kämpfen. „Viele Bäume sind sowieso noch vorgeschädigt vom vergangenen Sommer“, sagt Deisenhofer. Schon 2018 war es extrem heiß und trocken gewesen. Der diesjährige Sommer hat das aber noch übertroffen.

Mit Sitzmöbeln bestückt

Die Stadt und der Betriebshof haben ihre Bemühungen intensiviert, die Grünanlagen auf den Klimawandel der Zukunft vorzubereiten (wir berichteten). Doch gibt es auch erfreuliches zu berichten, sagt Deisenhofer. Der Aussichtspunkt auf dem Geißberg ist seit neuestem mit Sitzmöbeln bestückt, die aus dem Holz der „alten“ Napoleonstanne gefertigt wurden. Besucher können auf zwei Stühlen mit hohen Lehnen Platz nehmen und haben ein kleines Tischchen vor sich. Außerdem lädt eine außergewöhnliche Sitzbank, die aussieht wie ein chinesischer Drache, zum Verweilen ein.

„Dieser Platz wird gut angenommen“, freut sich Betriebshofchef Deisenhofer. Wenn er losfährt, um den Gesundheitszustand der neuen Napoleonstanne zu kontrollieren, treffe er mittlerweile oft Besucher an, die sich an den neuen Sitzgelegenheiten erfreuen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen Folgen