Vier Neuzugänge kommen beim ersten Test des TSV Wertingen zum Einsatz

Plus Es war ein gelungener Aufgalopp vor dem Start in die neue Fußball-Saison: Der TSV Wertingen traf im ersten Testspiel auf den TSV Göggingen.

Im ersten Testspiel trafen die Bezirksliga-Kicker des TSV Wertingen auf den Augsburger Kreisligisten TSV Göggingen. Mit Ivan Rasic, Marcel Mayr, Bastian Völk und Dennis Brückner kamen insgesamt vier Neuzugänge zu ihrem Debüt im Dress der Rot-Weißen.