vor 33 Min.

Grüne wünschen sich mehr faire Kleidung in Wertingen

Die Partei appelliert an die Verbraucher, den lokalen Handel zu stärken und auf Etiketten zu achten

In Zeiten, in denen der örtliche Handel unter dem Corona-Lockdown ächzt, scheint das nun vom Bundeskabinett nach langem Anlauf vorgestellte Lieferkettengesetz hinter den alltäglichen Sorgen zurückstehen zu müssen. Doch die Einhaltung der Menschenrechte, faire Handelsbedingungen und Umweltschutz sind nach Meinung der Grünen Wertingen unmittelbar voneinander abhängige Werte, die gerade unter den derzeit weltweit schwierigen Bedingungen unverzichtbar sind.

In einer Pressemitteilung erklären die Grünen, dass es nicht angehen könne, dass etwa in Deutschland verkaufte Turnschuhe unter Inkaufnahme von Menschenrechtsverletzungen in Bangladesch oder China produziert werden.

Was können nun Verbraucher und Verbraucherinnen vor Ort tun, um faire Herstellungs- und Handelsbedingungen zu unterstützen? Die Wertinger Grünen-Stadträte Peter Hurler, Jonas Ziegler und Hertha Stauch appellieren an die Wertinger Bürgerinnen und Bürger, den lokalen Handel auch in der Zeit des Lockdown zu stärken und regionale und fair gehandelte Produkte sowie von anerkannten Verbänden zertifizierte Bioware einzukaufen.

Auch beim Einkauf im Supermarkt oder Discounter sei es wichtig, mal genauer auf die Etikettierung zu achten und nachzulesen, woher das Produkt stammt und welche Handelsketten es aufweist. Denn Rechte, wie ein geschützter, menschenwürdiger Arbeitsplatz und angemessene Löhne, sollten kein europäisches Privileg sein, sondern in der ganzen Welt gelten. Umso mehr, da gerade während der Pandemie viele Einkäufe über den Onlinehandel abgewickelt werden.

Im Fokus des Lieferkettengesetzes stehe vor allem die Lebensmittel- und Textilbranche. Während in Wertingen fair gehandelte Lebensmittel bereits angeboten werden, mangelt es nach Meinung der Wertinger Grünen im örtlichen Handel noch an Alternativen für faire und unter ökologisch einwandfreien Bedingungen hergestellte Textilien. Einzig und allein der Weltladen bietet bisher in Wertingen entsprechende Produkte an – von Schals und T-Shirts bis zu Geschenkartikeln wie Schmuck und Accessoires. Die Grünen appellieren deshalb an den örtlichen Textil- und an den Versandhandel, diesem Beispiel zu folgen und ihre Lager und Regale auch mit ökologisch und fair hergestellten Waren zu bestücken sowie dies entsprechend zu bewerben. Denn es wäre schön, so die Grünen, auch mal beim Jeansladen um die Ecke fair und ökologisch einkaufen zu können. (pm)

