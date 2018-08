00:34 Uhr

Gut gespielt mit Wertingen und Ferè-en-Tardenois

Das war im Jahr 2007. Die französische Fahne wurde in Wertingen geschwungen. Gäste aus der Partnerstadt Ferè-en-Tardenois besuchten Wertingen und machten dort typische Musik.

Wie gut ist Ihr Gedächtnis? Viel Spaß beim Spielen – frischen Sie Ihre Kenntnisse auf!

Von Juliane Stauch

Sechseinhalbstunden Autofahrt Richtung Westen, schon erreicht man den Place de Wertingen in Fère-en-Tardenois. Noch neun Monate und elf Tage bis zum „30 ème Anniversaire“, dem 30-jährigen Jubiläum der Freund- und Partnerschaft zwischen Wertingen und seiner Partnerstadt. Im nächsten Jahr finden die Feierlichkeiten in der mit rund mit 3000 Einwohnern besiedelten Stadt im Herzen Frankreichs am 1. Juni statt.

Zur gleichen Zeit wie das 704-jährige Jubiläumsfest der Stadt Wertingen, fand auch das letzte Jubiläum des Partnervereins in Wertingen statt. Hannelore Sutter, Vorsitzende des Vereins Städtepartnerschaft Fére-en-Tardenois – Wertingen, erinnert sich an ausgiebige Feierlichkeiten und befindet sich bereits mitten in den Vorbereitungen für die kommenden Veranstaltungen. „Unser Verein besteht seit 1989 und ist durch den deutsch-französischen Schüleraustausch entstanden“, erzählt sie. Nicht nur schulisch, sondern auch musikalisch findet traditionsgemäß ein gegenseitiger Besuch der regionalen Orchester statt.

Kultureller Austausch wird im Verein großgeschrieben, es geht um regelmäßige Begegnungen und die Aufrechterhaltung der guten Beziehungen. Erst zu Beginn diesen Sommers waren die französischen Vereinsmitglieder wieder im Landkreis zu Gast.

Die nächste Gelegenheit für Wertinger wiederum, ihre Französisch-Kentnnisse im Gespräch mit Einheimischen zu erproben, wird im kommenden November bei der „Wertinger Nacht“ sein. Dort warten am Stand des Partnervereins Champagner und Akkordeonmusik.

Und nun, Frankreich-Fans aufgepasst: Wer sich bis zur „Wertinger Nacht“ schon mal in Stimmung bringen will, kann bei unserem Memory-Spiel seine Kenntnisse in Sachen Partnerstadt überprüfen. Jeweils ein Bild aus Wertingen und eines aus der Partnerstadt Fère-en-Tardenois bilden zusammen ein passendes Pärchen.

Und so geht’s: Schneiden Sie die kleinen Bildchen einzeln aus. Nun alles verdeckt auf den Tisch legen und dann jeweils zwei Kärtchen umdrehen. Passen die Karten zusammen, dürfen Sie noch einmal zwei aufdecken. Wenn nicht, legen Sie die Kärtchen wieder verdeckt auf den Tisch und der nächste Spieler ist an der Reihe. Das Spiel endet, wenn alle Kärtchen aufgedeckt und alle Paare gefunden sind. Wer die meisten Paare hat, gewinnt.

Also dann nichts wie los und gespielt! Das Memory finden Sie auf "Seite 31/32

