vor 17 Min.

Helmut Sauter sagt: „Zefix Corona!“

Der Leiter der Kleinkunstbühne hat ein Gedicht verfasst

Corona macht uns allen zu schaffen. Während in einem normalen Jahr in Lauterbach und Pfaffenhofen feinstes Kabarett geboten gewesen wäre, erleben die Kunstschaffenden heuer schwere Zeiten. Der langjährige Leiter der Kleinkunstbühne Lauterbach, Helmut Sauter, hat uns ein Gedicht zugesendet, das sich mit dem Virus befasst. Natürlich in bester Mundart. (wz)

Zefix Corona!

Corona hoißt auf lateinisch Krone,

dia stoht d’r Queen ja gar net ohne,

doch net dem Virus, deam ganz fiesa,

dem bockboiniga Krattler, deam ganz miesa!

Wia ka so a Kerle „Krone“ hoißa,

der glei no um d’ ganz Welt tuat roisa.

Do wießt i fei scho andre Nama,

Schimpfwörter gnua – wär gar koi Drama:

„Sauhund, Spitzbua oder Krippl

Toigaff, Rendvieh oder Dippl.“

Ma ka dia Lischte no erweitra

und auf Schwäbisch oin erheitra.

Der Kerle hat uns fescht im Griff

und heart o net auf laute Pfiff.

Do hilft uns bloß dia Wissenschaft,

dia forscht und suacht mit aller Kraft

nach ma Impfstoff fir dean schlechta Kerl,

dass Schluss sei mit deam schlimma Gschwerl.

Was hammer g’lernt in deara Zeit?

Mit d’r Menschheit isch et gar so weit.

Sia isch erschrocka, ja, an Moment.

Doch hant halt viele ihran Grend

und wollan macha, was se went.

Wollan feira ond dia Sau rauslassa, deant Grenza und dia Maschka hassa,

glauban net der Wissenschaft

und moinan, dass ihr oigne Kraft

da Virus verhindert und besiegt,

was wohl am hohla Grend bloß liegt.

Und die Moral von der Geschicht’:

Trau dieser Menschheit niemals nicht!

Traue dir und dei’m Gewissa,

dann bischt du sicher und net b’schissa.

Themen folgen