In St. Klara bemüht man sich um Normalität

Plus Das Coronavirus stellt vor allem die Pflege vor große Herausforderungen. In einem Heim in der Region gab es bereits einen Todesfall. Wie Beteiligte mit der Situation umgehen und wie sie sich für den Ernstfall rüsten

Von Andreas Schopf und Andrea Baumann

Große Vorsicht herrscht derzeit im Seniorenzentrum St. Klara in Wertingen. Um die von einer Corona-Ansteckung besonders gefährdeten Bewohner, aber auch die Angehörigen und das Personal zu schützen, wurde der Besuchsverkehr am 16. März eingestellt. „Nach wie vor gestalten die Mitarbeiter des Sozialdienstes ein Beschäftigungsprogramm, das jedoch nur noch in sehr kleinen Gruppen und auf den Stationen stattfindet“, so Karin Soucek aus der Verwaltung des Seniorenzentrums. „Dies geschieht selbstverständlich unter strengster Einhaltung der Vorschriften.“ Dabei werde Mundschutz getragen und ein Sicherheitsabstand gewahrt.

Die Mitarbeiter versuchen, die Normalität im Heimalltag wie gewohnt aufrechtzuerhalten. Statt externer Veranstaltungen musizieren aber zum Beispiel derzeit nur Bewohner und Mitarbeiter innerhalb des Seniorenzentrums. „Einer unserer Mitarbeiter des Sozialdienstes spielt Gitarre für die Bewohner, und als Gottesdienstersatz gibt es ein besinnliches Zusammenkommen mit Gebeten und geistlichen Liedern“, sagt Karin Soucek. Spaziergänge an der frischen Luft seien den mobilen Senioren weiterhin möglich, da der Garten des Seniorenzentrums ein abgesperrter Bereich und für die Außenwelt nicht zugänglich sei. In St. Klara akzeptieren die Senioren die Beschränkungen Trotz des Besuchsverbots werden die Kontakte zwischen den Heimbewohnern und ihren Familienangehörigen und Freunden weiterhin gepflegt. Zahlreiche bunte Briefe, Geschenke und gemalte Bilder erreichen die Senioren, und die bunten Zeichnungen der Kinder verwandeln das Haus in eine Galerie. Auch der Wertinger Stadtpfarrer Rupert Ostermayer habe bereits Geschenke wie Süßigkeiten und Blumen vorbeigebracht und sich mit einigen Zeilen an die Bewohner gewandt. Die Gärtnerei Apollina brachte bunte Frühlingsblumen und die Blumenbinderei Neumeier schickte einen Tulpenstrauß, sagt Soucek. Freunde und Familie können Geschenke bei der Sicherheitsschleuse im Seniorenheim abgeben und sich jederzeit nach ihren Angehörigen erkundigen. Dafür bedankt sich Karin Soucek im Namen des Pflegeheims herzlich. Eine direkte Kontaktaufnahme sei bisher nur telefonisch möglich gewesen. Ab Montag könne man sich mit den Bewohnern auch per Videoanruf auf WhatsApp in Verbindung setzen. Die personelle Ausstattung des Seniorenheims sei gut, sodass alle zu Pflegenden gesundheitlich und sozialpflegerisch gut versorgt werden können. Seitens der Bewohner sei die Atmosphäre verständnisvoll und ruhig, so Karin Soucek. „Sie fühlen sich hier bei uns im Heim geschützt.“ Auf der AWO-Sozialstation meidet man Kontakte, so gut es geht Um die Ansteckungsgefahr zu verringern, versucht die AWO-Sozialstation Wertingen/Höchstädt derzeit, möglichst viele Kontakte zu meiden. „Unsere Patienten sind sehr einsichtig und die Angehörigen unterstützen uns, dafür sind wir dankbar“, sagt Pflegedienstleitung Mathias Fahrenbruch. Auch bei ihm ist die Schutzausrüstung knapp. Pro Tour verwenden die Pflegekräfte nur noch einen einzigen Mundschutz. „Wir müssen sparsam damit umgehen“, sagt Fahrenbruch. Mitarbeiterinnen nähen privat Schutzmasken, die als „eiserne Reserve“ dienen. Darüber hinaus hat Fahrenbruch 3000 Stück bestellt. Er hofft, dass diese Lieferung bis Mai ankommt. Denn wie sich die Situation weiterentwickelt, ist unklar. „Wir wissen nicht, was in einer Woche ist.“ Lesen SIe außerdem: Wie man das Glöckchen in Possenried zum Klingen bringt



