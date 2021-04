vor 49 Min.

In Wertingen verwurzelt, in Neuss erfolgreich

Der 42-jährige Till Föste ist Geschäftsführer beim nordrhein-westfälischen Betrieb Garlock geworden, der Chemieunternehmen in ganz Europa beliefert.

Plus Till Föste startet beruflich in Nordrhein-Westfalen durch. Nach einer Zwischenstation in der Tabakbranche ist er nun Geschäftsführer einer Spezialfirma im Ruhrgebiet

Von Benjamin Reif

Ein Wertinger legt gerade in Nordrhein-Westfalen eine steile Karriere hin: Im August 2020 wurde Till Föste in die Geschäftsführung der Garlock GmbH berufen, um den Standort Neuss – zwischen Düsseldorf und Köln gelegen – für die Anforderungen des europäischen Markts zu rüsten. Das Unternehmen beliefert nach eigener Aussage alle großen Chemieunternehmen Europas – und der Markt boomt gewaltig.

Themen folgen