Johann Gebele steht in Laugna wieder zur Wahl

Alle freien Wählergemeinschaften nominieren den amtierenden Bürgermeister. Auch Kandidaten für den Gemeinderat stehen fest.

Von Brigitte Bunk

Die Nominierungsversammlungen in der Gemeinde Laugna sind abgeschlossen. Sowohl in Laugna als auch in Bocksberg und Osterbuch haben die Bürger ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl im März 2020 aufgestellt. Und alle sind sich einig: Der amtierende Bürgermeister Johann Gebele soll in seinem Amt bleiben. Die „Parteilose Wählergruppe Laugna“ und die „Freie Wählergruppe Osterbuch“ unterstützen ihn ebenso wie die „Freie Wählergemeinschaft Bocksberg“.

Innerortsverdichtung im Blick haben

Bei den jüngst abgehaltenen Bürgerversammlungen hatte sich Gebele für die gute und faire Zusammenarbeit während seiner ersten Amtsperiode bedankt und herausgestellt: „Das friedliche Miteinander ist ein hohes Gut.“ Auf seiner Agenda steht weiterhin, kontinuierlich neue Baugebiete zu erschließen, aber auch die Innerortsverdichtung im Blick zu haben. Die sei oft schwierig, denn: „Wir sind nicht die Eigentümer dieser Flächen und können niemand zu etwas zwingen.“ Die Gemeinde fungiere als Schnittstelle und biete an, die Eigentümer zu beraten. Denn die Ortskerne sollen lebendig bleiben.

Der Straßenausbau in der Kanalstraße in Laugna steht an, auch die Ortsdurchfahrt Osterbuch im Rahmen der Dorferneuerung. Das Radwegenetz soll ausgebaut werden, und das Thema Breitband wird Gebele weiter begleiten in der neuen Amtsperiode. So hofft er auf ein gutes Ergebnis bei der Wahl und dass das neue Team im Gemeinderat so gut zusammenarbeitet, wie das in der derzeit laufenden Periode der Fall ist. Nicht mehr zur Wahl stellen sich Hubert Sporer, Ulrich Geh und Ulrich Reitenberger.

Wer in Laugna kandidiert

Dafür kandidieren von der Freien Wählergemeinschaft Bocksberg Hermann Jäckle, Christian Finkel, Ramona Kanefzky, Leonhard Wengert, Johann Schuster und Erwin Behner sowie für die Freie Wählergruppe Osterbuch Artur Strommer, Georg Langenmair, Robert Schütz, Matthias Bauer, Armin Graber, Thomas Eser, Daniel Neukirchner, Johannes Haas, Gerhard Aehlig, Simon Gebele und Thomas Reiner. Bei der Parteilosen Wählergruppe Laugna stehen zur Wahl: Helmut Bartsch, Stefan Büller, Marion Bußmann, Sascha Kiefel, Thomas Killisperger, Reinhold Maier, Johannes Schnell, Walter Sporer, Hermann Stengelmair und David Zick.

