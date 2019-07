vor 19 Min.

Kreissparkasse unterstützt Wertinger Vereine

10000 Euro fließen in diesem Jahr in die Zusamstadt. Damit hält die Bank an einer Tradition fest. Wer Geld bekommt – und für was dieses ausgegeben werden soll

Der Begriff „Giftliste“ hatte an diesem Abend in der Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen, Geschäftsstelle Wertingen, zwei Bedeutungen. Während im Finanzsektor die Giftliste eine Streichung von Zuwendungen bedeutet, heißt „gift“ im Englischen „Geschenk“. Letzteres traf kürzlich für Wertinger Vereine zu, denn sie bekamen Geldgeschenke aus einem Topf von insgesamt 10000 Euro überreicht.

Den Begriff „Giftliste“ hatte Bürgermeister Willy Lehmeier nur kurz in den Mund genommen, um herauszustellen, dass sich die heimische Bank gerade deshalb besonders auszeichnet, weil sie trotz unruhiger Zeiten und anhaltender Niedrigzinsphase weiterhin spendet und ehrenamtliche Arbeit belohnt.

„Wir unterstützen gerne ihre Arbeit, ihr Engagement und Tatkraft für ihre Aktivitäten“, sagte Tobias Güntner, Leiter des Marktbereichs Wertingen. Damit werde eine lange Tradition weiter gepflegt, bei erfolgreicher Arbeit einen Teil in die Region zurückfließen zu lassen. Die Vereine hätten eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe zu erfüllen, indem sie das Miteinander förderten und den Aufbau der Jugendarbeit übernehmen würden. „Wir wissen, welche Herausforderungen eine aktive Vereinsarbeit mit sich bringt“, so Güntner weiter.

Gerade in der Nachwuchs- und Jugendarbeit und der Neubesetzung von Ämtern und Positionen sei es oftmals schwierig, den Ansprüchen mancher Mitglieder gerecht zu werden. Der Faktor Zeit spiele dabei eine immer größere Rolle. „Sie sind Beispiele dafür, wie positiv das gute Miteinander gelingen kann.“ An der regionalen Unterstützung wolle die Sparkasse weiter festhalten – trotz schwieriger Rahmenbedingungen, immer neuer Anforderungen bei den Regularien und Veränderungen in der Geschäftsstruktur.

So freuten sich Bankenchef und Bürgermeister, den ersten Scheck an Verena Bürkner und Franz Miller zu überreichen. Beide bringen sich im Trägerverein Schullandheim Bliensbach ein. Bürkner als langjährige Vorsitzende, Miller seit Kurzem als Geschäftsführer. „Mit über 15000 Übernachtungen jährlich managen Sie ein ganzes Haus und tragen eine große Verantwortung“, sagte Lehmeier. Mit dem Geldsegen will der Trägerverein eine Wassersäule für den „Snoozelenraum“ anschaffen.

Den zweiten Spendenumschlag nahm die Vorsitzende des Fördervereins „Gitarrenfestival“, Bärbel Schoen, entgegen. „Kunst und Kultur machen viel Spaß, und das Festival ist für alle ein Begriff, die Gitarrenmusik lieben“, sagte der Bürgermeister. Was international klingt, sei regional gemacht. Drei Tage lang werden viele Menschen von einem kleinen Verein betreut – Künstler, Stipendiaten, Workshopteilnehmer.

Für ihren unermüdlichen Einsatz im Sportbereich wurden TSV-Präsident Roland Stoll und Abteilungsleiter der Eisstockschützen, Leo Reitenberger, belohnt. „Eine kleine, aber feine Einrichtung“, nannte Lehmeier den Verein, bei dem es um Strategie, Kraft und Teamgeist gehe. Das Geld soll in einen Anbau für Toiletten investiert werden.

Für das Engagement in Sachen „Stadtfest“ durfte sich Verena Beese stellvertretend für die Stadt geehrt fühlen. Bis zu 6000 Besucher werden zum Stadtfest, das inzwischen Kult ist, erwartet.

Für das Rote Kreuz war Leon Nittbaur erschienen. Er vertrat die Ortsgruppe Wertingen. „Sie sind immer vor Ort, wenn gefeiert wird“, lobte Lehmeier die ehrenamtliche Arbeit. Die Spende soll in ein Rettungszelt investiert werden.

Zu guter Letzt wurde das Musik- und Vereinsfest „Sommer im Park“ mit einer Spende bedacht. 31 Vereine seien eingebunden. Jeder Cent, der nach Abzug der Kosten übrig bleibe, soll an die Vereine gehen. Initiator Hubertus von Zastrow, der bei der Spendenübergabe nicht anwesend war, rechnet mit über tausend Besuchern. „So viel Engagement muss unterstützt werden“, sagte Lehmeier. (bäs)

