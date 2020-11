vor 22 Min.

„Meins wird Deins“

Aktion an der Mittelschule Wertingen

„Klein, aber oho“, so könnte man die Arbeitsgruppe (AG) „Spirit“ an der Wertinger Mittelschule umschreiben. Zusammen mit ihrer Religionslehrerin Martina Baur hat „Spirit“ unter Corona-Bedingungen an der Mittelschule die Aktion „Meins wird Deins“ der Aktion Hoffnung im Bistum Augsburg durchgeführt.

Schon vor ein paar Wochen war die AG bei der Kleidercontainer-Aktion vor der Schule dabei. In allen Religionsklassen hatte Martina Baur das Thema angesprochen, die Aktion erklärt, über Nachhaltigkeit von Kleidung gesprochen und in diesem Zusammenhang auch auf den Secondhand-Laden der Aktion Hoffnung in Augsburg hingewiesen. Eingeladen waren daraufhin alle Schüler der Mittelschule, gut erhaltene Kleidungsstücke von zu Hause in einen Karton in der Schulaula zu legen. Gesammelt sollten sie an die Aktion des Bistums gehen.

Drei Säcke voller noch gut tragbarer Kleidung waren zusammengekommen. Versehen mit einer eigens gestalteten Beschriftung landeten die Säcke im Kleidercontainer vor der Schule. Somit wissen die Verantwortlichen der Aktion Hoffnung, dass diese zur Aktion „Meins wird Deins“ gehören. Mit dem gelben Container will die Mittelschule einen Beitrag zu einem nachhaltigen Umgang mit wertvollen Ressourcen leisten. Der Container ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. (steg)

