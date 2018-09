14.09.2018

Mit neuen Lehrern ins neue Schuljahr

Sie unterrichten und arbeiten derzeit an der Musikschule Wertingen: (vorne von links) Florian Hirle, Helmuth Baumann, Hartmut Hüttner; Susanne Müller, Tobias Schmid, Manfred-Andreas Lipp, Karolina Wörle. Zweite Reihe von links: Michael Lopac, Peter Reschka, Heike Mayr-Hof, Krystyna Hüttner, Sabrina Steinle, Manuel Schnell, Magdalena Polzer, Cileea Maxim. Dritte Reihe von links: Kirill Kvetniy, Michael Rast, Markus Meyr-Lischka, Sebastian Hägele, Dunja Lettner, Andrea Kratzer, Gabriele Mordstein, Maria Wegner, Renate Materna, Mihail Maxim.<b>Foto: Musikschule</b>

Schülerzahlen steigen. Wechsel an der Führungsspitze

Wertingen Die Schülerzahlen der Musikschule Wertingen erreichen nach der Einrichtung einer weiteren Zweigstelle in Bissingen/Kesseltal einen neuen Höchststand: Über 600 junge Menschen lernen inzwischen an der Musikschule Wertingen ein Instrument. Das war die erfreuliche Botschaft der Schulleitung bei der Lehrerversammlung zu Beginn des neuen Schuljahres. Dabei stellten der Vorstand, die Schulleitung und die Geschäftsführung die Weichen für die Zusammenarbeit an der Musikschule Wertingen.

Ab 1. Januar 2019 führen Heike Mayr-Hof (Schulleitung) und Karolina Wörle (Geschäftsführung) nach dem Ausscheiden von Musikdirektor Manfred-Andreas Lipp die Musikschule Wertingen in die Zukunft, teilte erster Vorsitzender Gerald Warisch dem Lehrerkollegium mit. Musikdirektor Manfred-Andreas Lipp begrüßte bei der Lehrerversammlung die neuen Vorstandsmitglieder mit Gerald Warisch (erster Vorsitzender), David Knab (zweiter Vorsitzender, Schriftführerin Birgit Wiedmann und Beisitzerin Sabine Riesinger.

Dem Vorstand gehören auch Geschäftsführerin und Kassiererin Karolina Wörle, Schulleiter Manfred-Andreas Lipp und als Vertreter der Stadt Bürgermeister Willy Lehmeier an.

Aus dem Lehrerkollegium sind Sandor Szöke (tiefe Blechblasinstrumente) und Stefanie Saule (Akkordeon, Steirische Harmonika) ausgeschieden. Neue Lehrkräfte sind Renate Materna (Akkordeon, Steirische Harmonika, Keyboard), Magdalena Polzer (Frauenchor, Grundausbildung), Michael Rast (Posaune, Euphonium, Tuba), Manuel Schnell (Schlagzeug, Rhythmik, Rock-Band) und Gabriele Mordstein (Oboe). Im weiteren Verlauf der Lehrerversammlung standen Medienarbeit, neue Konzertformate, Orchester und Ensembles, Sponsoren und die Kooperationen mit Vereinen, Schulen, Kommunen und Verbänden im Fokus der Arbeit.

Zur Arbeit der Lehrerversammlung gehörten die Planung der Breitenarbeit, die Unterrichtszeiten im Einzelunterricht und die Weiterbildung in Musiklehre, Rhythmik und Gehörbildung.

Das gemeinsame Musizieren in Orchestern und Ensembles ist ein wichtiger Pfeiler der musikpädagogischen Arbeit. Die Arbeit der Musikschule Wertingen werde von ihren Kunden in hohem Maße wertgeschätzt, freute sich der Schulleiter und dankte dafür dem Kollegium für dessen Engagement und den guten Unterricht. (pm)

