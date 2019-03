vor 36 Min.

Reichsbürger betrügen andere Reichsbürger

Es ging um kriminelle Geschäfte, die in Buttenwiesen ihren Ursprung hatten.

Von Benjamin Reif

Von Beginn an lässt der 72-jährige Angeklagte keinen Zweifel an seiner Gedankenwelt. Erst auf nachdrückliches Geheiß der Richterin betritt der Rentner den Gerichtssaal. Als seinen Geburtsort gibt er „Preußen“ an. Und eine „Person“ sei er ebenfalls nicht, sondern ein „Mensch“. Er ist ein Reichsbürger, der die Legitimität der deutschen Institutionen und Gesetze ablehnt.

Eigentlich wohnt der Mann nahe Hannover. Der Fall wird in Augsburg verhandelt, da sich der Rentner mit einem Buttenwiesener zusammen getan hatte und mit diesem durch eine perfide Masche andere Personen aus der Reichsbürgerszene um hohe Geldbeträge betrog.

Diese Masche ging so: Der Angeklagte kontaktierte Personen, die in der Gruppe als Mitglieder der Reichsbürgerszene bekannt waren. Auch Anhänger von Esoterik und Alternativmedizin nahm die Gruppe ins Visier. Gesucht waren Eigentümer von Immobilien. Die Betrüger redeten ihren Opfern ein, dass diese ihre Grundstücke bald verlieren würden. Der Grund: Deutschland drohe der Bankrott. Um diesen abzuwenden, würden bald Immobilien im ganzen Land ihren Besitzern weggenommen und verkauft. Dem könnten die Opfer allerdings entgegenwirken, indem sie eine Gebühr an die „Alliierten“ ableisten würden. In der Logik der Reichsbürger ist Deutschland immer noch ein besetztes Land.

Der "Reichsanwalt" betrog von Buttenwiesen aus

Dieses Geld sollte der „Reichsanwalt“ aus Buttenwiesen erhalten. Dem angeklagten Rentner winkte für erfolgreiche Transaktionen wohl eine Provision. In der Gruppe waren noch zwei weitere Reichsbürger aktiv. Die Gruppe wurde laut Polizei im Lauf der Zeit immer gieriger: Verlangten sie anfangs noch 2000 Euro pro Grundstück, waren es später 4000 und am Ende der Ermittlungen 8000 Euro. Bei mindestens einer alten Frau aus Niedersachsen war die Masche erfolgreich, die Betrügerbande entlockte der Frau nach Ermittlungen der Polizei knapp 100000 Euro. Diese hatte neben ihrem Grundbesitz in Deutschland noch ein Haus in Polen. Für dieses dachten sich die Verbrecher immer neue fiktive Auflagen und Gebühren aus, welche die Frau zu erbringen und an die Alliierten abzuführen habe.

Die Kriminalpolizei wurde auf die Gruppe aufmerksam, als die Reichsbürgerszene und ihre wirre Weltsicht nach dem Mord an einem Polizisten 2016 stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. In Buttenwiesen betrieb der Drahtzieher der Gruppe eine „Reichsdruckerei“, in der er jede Menge gefälschte Dokumente anfertigte und an andere Reichsbürger verkaufte. Ein Kriminalbeamter ist vom Gericht als Zeuge geladen worden. „Die Masche mit den Immobiliengebühren war ein zusätzliches Geschäftsfeld, das sie erschließen wollten“, sagt der Beamte. Die Gruppe wurde schließlich unter anderem durch abgehörte Telefongespräche überführt.

Bei diesen wurde aber auch ersichtlich, dass der angeklagte 72-Jährige in dem Fall ein Handlanger war und nicht der Strippenzieher der Gruppe. Das sahen auch die Staatsanwältin und die Richterin samt Schöffen so. Negativ fiel für den wortkargen Reichsbürger ins Gewicht, dass er einer anderen Richterin einen Drohbrief geschrieben hatte: Er werde sie „in Straßburg auf hunderttausende Dollar verklagen“, wenn sie weiterhin unrechtmäßige Ermittlungen veranlasse.

Der Angeklagte war nach Ansicht des Gerichts nur ein Handlanger

Der Kripobeamte erzählte außerdem noch die Anekdote einer weiteren Dame, die wahrscheinlich von dem Verbrecherquartett geschädigt wurde. Mit dieser hätten die Beamten einen Gesprächstermin vereinbart, bei dem sie sich zu den Betrügereien der Gruppe äußern wollte. Als die Polizisten dann vor der Tür standen, wurden sie überraschend von der Frau wieder weggeschickt. Somit konnte man den Betrügern in diesem Fall nichts nachweisen. Ob dahingehend auf die Frau „eingewirkt“ worden sei, darüber könne man lediglich mutmaßen.

Da der Mann nicht vorbestraft und mittlerweile chronisch krank ist, plädierte die Staatsanwältin auf milde 14 Monate auf Bewährung und 3000 Euro Geldstrafe. Außerdem hatte der Angeklagte durch seinen Verteidiger verlesen lassen, dass er die Anklage auf gewerbsmäßigen Betrug eingestehe. Die Richterin folgte der Forderung der Verteidigung nach einem Jahr auf Bewährung ohne Geldstrafe. Als die Richterin den Mann fragte, ob er den Schuldspruch verstanden habe, entgegnete dieser: „Ich habe es gehört.“

