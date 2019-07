vor 21 Min.

Schüler aus Wertingen und der Ukraine lernen gemeinsam

Es war eine besondere Erfahrung, die deutsch-urkrainische Jugendbegegnung im Kreis Dillingen. Für alle Beteiligten.

Der Höhepunkt einer deutsch-ukrainischen Jugendbegegnung im Landkreis Dillingen war ein gemeinsamer Besuch der Gedenkstätte des NS-Widerstandskämpfers Georg Elser in seiner Heimat Königsbronn, kurz vor dem 80. Jahrestags des Attentats auf Adolf Hitler am 8. November 1939. Schüler der fünften Klasse der Mittelschule Wertingen unter der Leitung von Klassenlehrerin Christine Nittbaur und Jugendliche aus der westukrainischen Stadt Beresne erfuhren dabei den wohl einzigen Beweggrund von Georg Elser: „Ich habe den Krieg verhindern wollen“.

Im Mittelpunkt der Reise stand nicht nur die nationalsozialistische Vergangenheit

Auf Vermittlung von Marianne Richter aus Kicklingen und unter deren Organisation nahmen an der Jugendbegegnung Schüler des Wirtschaftshumanitären Lyzeums Beresne im Alter von 13 bis 17 Jahren teil.

Ziel der unter der Begleitung der Lehrerin Nataliia Radio und vom Katholischen Fonds mitgeförderten Reise nach Deutschland war es zum einen, die Informationen der Angebote in Deutschland für die verschiedensten Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, hier am Beispiel der Erinnerungskultur in Königsbronn, zu vermitteln.

Verschiedene Firmen im Landkreis besucht

Zum anderen sollten die jungen Ukrainer bei ihrem Besuch im Landkreis Dillingen vor allem auch die Arbeitswelt junger Menschen in der Bundesrepublik kennenlernen. Deshalb erkundeten sie verschiedene Betriebe in Gundelfingen (Firma Siegfried Wölz), in Dillingen (Firma BSH Hausgeräte) und in Bissingen (Firma Auerquelle).

Hier erfuhren sie Wissenswertes über die deutsche Arbeitswelt und deren Bedingungen. Welche Hilfestellungen es gibt, junge Menschen in den Beruf zu bringen, erfuhren die Ukrainer im Berufsinformationszentrum Donauwörth der Agentur für Arbeit.

Auch Landrat Leo Schrell empfing die Jugendlichen aus der Ukraine und informierte über die Aufgaben eines Landkreises und des Landratsamts. Er appellierte an die Jugendlichen, sich für ein geeintes Europa einzusetzen. Die Gäste aus der Ukraine erlebten aber auch Freizeiteinrichtungen und Sehenswürdigkeiten in Bayern. Auf dem Programm standen München, die Charlottenhöhle in Hürben und die Breitachklamm bei Oberstdorf, ehe die jungen Leute die Heimreise in die westukrainische Stadt Beresne antraten. (pm)

