vor 53 Min.

Schüler starten ein besonderes Projekt

Mädchen wollen an Corona-Tote aus der Region erinnern

Vor wenigen Tagen jährte sich das Datum, an dem in Deutschland erstmals eine Person positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Seitdem herrscht Unsicherheit, Angst und bei vielen auch Trauer.

Zwei Schülerinnen der Montessori-Schule in Wertingen wollen im Rahmen eines Schulprojekts der Verstorbenen gedenken und ihnen ein Gesicht geben. Wer einen Angehörigen aus Wertingen wegen Covid-19 verloren hat und an diesen erinnern möchte, kann sich bei den beiden Schülerinnen per Mail melden.

Die Schülerinnen wollen demnächst ein Buch aus diesen Geschichten schreiben. Die beiden möchten darüber berichten, wie alt der oder die Verstorbene war, welcher Beruf ausgeübt wurde, welche Hobbys die Person hatte, was ihn glücklich oder was sie so besonders gemacht hat. Falls die Angehörigen einverstanden sind, würden die Schülerinnen auch gerne ein Foto des Verstorbenen oder der Verstorbenen zeigen. Die beiden Schülerinnen würden sich über Zuschriften unter schulprojekt.wertingen@gmail.com freuen. (wz)

