So läuft die Anmeldung für die Wertinger Kindergärten

In diesem Jahr läuft wegen Corona einiges anders ab

Die Anmeldungen für die Städtischen Kindergärten Sonnenschein, Gottmannshofen und Kunterbunt für September 2021 erfolgen vom Montag, 25. bis Freitag, 29. Januar. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Eltern können die Einrichtung nach Bedarf und Wunsch frei wählen. Die Öffnungs- und Betreuungszeiten in den einzelnen Einrichtungen sowie die Gebühren können der Homepage der Stadt Wertingen unter www.wertingen.de/familie-und-leben/kindergarten entnommen werden.

Anmeldung über Formular der Stadt Wertingen

Die Anmeldung kann aufgrund der Pandemie nicht persönlich erfolgen. Es besteht für die Eltern die Möglichkeit, auf der Homepage der Stadt Wertingen das Anmeldeformular des gewünschten Kindergartens auszudrucken. Die Stadtverwaltung bittet, dieses soweit möglich zu Hause auszufüllen und per Post an die Stadt Wertingen, zu Händen Katrin Schiffmann, Schulstraße 12, 86637 Wertingen oder per E-Mail an kindergarten@vg-wertingen.de zu senden.

Die Formulare werden nach der Anmeldewoche seitens der Stadtverwaltung an die einzelnen Einrichtungen weitergeleitet. Die Kindergartenleitungen werden schnellstmöglich telefonischen Kontakt mit den Eltern aufnehmen, um weitere Einzelheiten und offene Fragen zu klären.

Anmeldungen können verteilt auf die Woche an Wertinger Stadtverwaltung geschickt werden

Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldeformulare spielt für die Aufnahme keine Rolle. Die Anmeldungen können verteilt auf die Woche an die Stadtverwaltung geschickt werden. Die Eltern werden, sobald die Aufnahmen feststehen, schriftlich von der Stadtverwaltung benachrichtigt.

Nähere Auskünfte zum Anmeldeverfahren der Stadt Wertingen erteilt Katrin Schiffmann im Rathaus unter der Telefonnummer 08272/84-197.

Anmeldung für Wertinger Kindertagesstätte über den ASB

Anmeldungen für die neue Kindertagesstätte (Kindergarten und Kinderkrippe) der Stadt Wertingen, welche durch den ASB Wertingen betrieben wird, können ebenfalls im Zeitraum vom Montag, 25. bis Freitag, 29. Januar direkt über den ASB vorgenommen werden. Die Vormerkungsformulare stehen auf der Homepage des ASB Wertingen unter www.asb-wertingen.de ab Montag, 25. Januar zum Ausdruck bereit. Die ausgefüllten Formulare sollen per Post an den ASB Wertingen, Hilde Hosemann, Badgasse 7, 86637 Wertingen oder per E-Mail an kita-anmeldung@asb-wertingen.de gesendet werden. Auskünfte zur Anmeldung erteilt Hilde Hosemann immer Dienstag, Mittwoch und Freitag zu den üblichen Bürozeiten unter der Telefon-Nummer 08272/6091011. (wz)

