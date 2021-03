18:00 Uhr

TSV Binswangen investiert in seine Plätze

Der Tennisplatz bekommt eine neue Beregnungsanlage. Außerdem wird das Flutlicht am Binswanger Sportplatz auf LED umgestellt und die Beleuchtung auf den Hauptplatz erweitert.

Binswanger Sportverein bittet um Zuschüsse von der Kommune. Bei der Sitzung geht es auch um Ökostrom und Hunde

Von Brigitte Bunk

Die Beregnungsanlage der Tennisplätze und die Flutlichtanlage auf den Fußballplätzen des TSV Binswangen werden erneuert beziehungsweise erweitert. Es gibt auch einen Grund, warum der Sportverein die Maßnahmen jetzt angeht. Derzeit gewähre der BLSV einen Zuschuss von 45 Prozent, so Bürgermeister Anton Winkler, der die Maßnahmen in diesem Fall als Vereinsvorsitzender zusammen mit weiteren Vereinsvertretern im Gemeinderat erläuterte.

Eine entsprechende Förderzusage würde dem finanzschwachen Verein die Durchführung immens erleichtern, sagte Winkler. Warum die beiden Anträge am Montagabend auf der Tagesordnung standen? Nur wenn die Gemeinde einen Zuschuss gibt, hat der Verein die Chance auf den Zuschuss vom Landkreis, maximal zehn Prozent.

Rund 30 Spieler in Binswanger Tennisabteilung

In der Tennisabteilung sind derzeit rund 30 Spieler aktiv, erfuhr das Gremium auf die Frage von Zweitem Bürgermeister Walter Stallauer, der bei diesen Anträgen die Sitzung leitete. Andere Beläge, die nicht beregnet werden müssten, seien zu teuer, meinte Winkler auf die Frage von Erika Heindel. Außerdem würde hier kein Trinkwasser verwendet, sondern das Wasser soll aus einem neuen Brunnen kommen, der dann auch für die Beregnung der Sportplätze genutzt werde. Die Ratsmitglieder beschlossen schließlich einstimmig, 25 Prozent der Gesamtkosten beizusteuern, also voraussichtlich 3312,31 Euro. Insgesamt rechnet der Verein mit Gesamtkosten von 13.250 Euro für diese Maßnahme.

Außerdem ging es an diesem Abend um die Flutlichtanlage. Diese soll künftig nicht nur den Trainingsplatz, sondern auch den Hauptplatz beleuchten. Dann könnte auch hier trainiert werden und nicht alle müssten abends auf dem einzigen Trainingsplatz ihre Einheiten absolvieren. Die Gesamtkosten werden auf 63.255 Euro geschätzt. Der Antrag an den BLSV für einen Zuschuss in Höhe von 45 Prozent der Kosten ist gestellt.

Der Verein hofft auf weitere 30 Prozent vom Bundesministerium für Umwelt wegen der Umstellung auf LED-Beleuchtung, sowie jeweils 7,5 Prozent vom Landkreis und der Gemeinde. Auch hier stimmte der Rat zu dem Zuschuss von 4.744 Euro zu. Außerdem befürworteten die Räte die Zwischenfinanzierung der Maßnahme durch die Gemeinde bis zum Eingang der Fördergelder. Bürgermeister Winkler enthielt sich als Beteiligter bei beiden Beschlüssen der Stimme.

Binswanger Gemeinderat entscheidet sich für Ökostrom

Auch die Stromausschreibung war in Binswangen Thema. Mit Blick auf Erika Heindel, die mit Gertrud Schrezenmeir für die Grünen im Rat sitzt, schlug Bürgermeister Winkler vor: „Nehmen wir den Öko-Strom, der kostet maximal 0,5 Cent pro Kilowattstunde mehr.“ Rund 28.000 Kilowattstunden verbraucht Binswangen jährlich für die Straßenbeleuchtung, die sonstigen Anlagen verbrauchen weitere 80.000 Kilowattstunden. Die Maximaldifferenz bei den jährlichen Kosten liege laut Winkler bei 542 Euro.

Die „schlechte Presse“, die andere Kommunen aufgrund ihrer Entscheidung für den konventionellen Strommix erhalten haben, dürfe nicht ausschlaggebend sein für die Entscheidung, sondern die CO2-Ersparnis, betonte Ratsmitglied Alexander Gumpp. Er bekräftigte: „Wir müssen als Gemeinde Haltung zeigen. Wenn wir nicht vorbildlich handeln, macht es keiner.“ Sämtliche Ratsmitglieder stimmten für den künftigen Bezug von Ökostrom.

Außerdem brachte Bürgermeister Winkler die derzeitigen Diskussionen zum Turmbau beim Wertinger Krankenhaus zur Sprache. Er betonte: „Der Erhalt des Krankenhauses ist wichtig für die Grundversorgung der Region.“ Er hoffe darauf, dass sich die Parteien schnellstens einigen, damit die Einrichtung gestärkt werde. Zum geplanten Projekt meinte Michael Wagner: „Das ist schwierig zu beurteilen, weil wir nicht wissen, was gelaufen ist.“ Ähnlich argumentierte Alexander Gumpp: „Wir sollten uns nicht in die Diskussion reinziehen lassen, denn wir haben keine Hintergrundinformationen.“

Binswanger Hundebesitzer können noch bis Ende März auf Umfrage antworten

Horst Baltruschat berichtete über die Umfrage bei den Hundehaltern. Von 95 Angeschriebenen seien bisher 31 Rückmeldungen eingegangen. 24 sprachen sich fürs Aufstellen von Hundetoiletten aus, sieben meinten, sie bräuchten das nicht, entsorgen die Hinterlassenschaften privat. Von den acht Bereichen, die von den Hundehaltern vorgeschlagen wurden, werden laut Baltruschat erst einmal fünf umgesetzt. Die Rückgabefrist der Umfrage endet am 31. März 2021.

Johannes Rigel wies auf Flyer hin, die mehrfach in die Binswanger Briefkästen verteilt wurden. Darin seien „vermeintliche Fakten“ dargelegt, die Corona verharmlosen. Andere Ratsmitglieder stimmten ihm zu, dass die Flyer professionell erscheinen, wodurch womöglich der ein oder andere dem Inhalt glauben könnte. Angesichts von Bekannten, die schwer an der Erkrankung und deren Folgen zu leiden hätten, erklärte Rigel: „Ich halte das für gewissenlos, das ist für mich schlimmer als jede rechtspopulistische Propaganda.“

