31.12.2019

Tiefe Trauer um Petra Hirn

Unternehmer-Tochter stirbt mit 63 Jahren

Große Betroffenheit und tiefe Trauer herrscht zum Jahreswechsel bei der Belegschaft von Erwin Müller im Stammhaus in Buttenwiesen. Im Alter von 63 Jahren verstarb am vergangenen Samstag nach schwerer Krankheit die Tochter von Firmengründer Erwin Müller, Petra Hirn.

Im elterlichen Unternehmen stand die Mutter von drei Kindern und zwei Enkeln, die mit ihrer Familie im benachbarten Wertingen lebte, als Filialleiterin seit Jahrzehnten mit in der Verantwortung. Petra Hirn galt als liebenswerte Chefin und herzensguter Mensch. Dabei war für die Verstorbene die eigene Familie immer das Wichtigste. Ans Herz gewachsen waren ihr auch die Lebenshilfe Dillingen sowie die Kartei der Not. Für beide karitative Einrichtungen überreichte sie über Jahre hinweg im Namen der Firma Erwin Müller großzügige Geldspenden.

Im vergangenen Sommer konnte Petra Hirn im großen Familienkreis noch an den Feierlichkeiten anlässlich der Eisernen Hochzeit ihrer Eltern Aurelia und Erwin Müller teilnehmen. Von der Krankheit war sie damals jedoch schon gezeichnet. Am kommenden Donnerstag, 2. Januar, wird Petra Hirn nach der Trauerfeier in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Wertingen (Beginn ist um 14 Uhr) auf dem Friedhof in Wertingen beigesetzt. (her)

