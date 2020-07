10:11 Uhr

Unbekannter will in Wertinger Wirtschaft einbrechen

In Wertingen wollte ein Mann in eine Wirtschaft einbrechen.

In Wertingen wollte ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Schulstraße einbrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte scheiterte bei dem Versucht, der sich nach Angaben der Polizei vom Dienstag bereits zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, ereignet hat. Der Täter wollte ein Fenster aufhebeln.

Nachdem sein Unterfangen scheiterte, flüchtete der Unbekannte unerkannt. Er richtete einen Schaden von etwa 200 Euro an. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (pol)

