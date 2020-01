21.01.2020

Weniger Verkehr durch die Stadt Wertingen

Freie Wähler unterstützen Initiativen zur Entlastung der Innenstadt. Schwerlastverkehr soll Kernstadt möglichst umfahren. Beschilderung in Gottmannshofen soll ebenfalls helfen

Die Schwerlastverkehrssituation diskutierten die Freien Wähler Wertingen bei ihrem letzten Monatstreffen mit den Stadträten und Mitgliedern. Der Schwerlastverkehr habe in den letzten Jahren drastisch zugenommen, sehen sie im Einvernehmen mit Bürgermeister Willy Lehmeier und der Stadtverwaltung.

Lkw um Lkw quält sich durch die enge Innenstadt. Gefährliches Rangieren ist in den engen Straßen zum Alltag geworden. „Der reine Durchfahrtsverkehr durch die Innenstadt belastet alle“, sagt Johannes Breindl, Vorsitzender der Freien Wähler Wertingen. „Dabei muss ein Lkw diesen Weg gar nicht auf sich nehmen. Schließlich wurde mit hohen öffentlichen Millionenbeträgen die südliche Entlastungsstraße und der Umbau der Laugnakreuzung realisiert.“ Diese Verkehrswege seien für den Schwerlastverkehr optimal ausgebaut.

Deshalb soll nach Meinung der Freien Wähler an allen Zufahrtsstraßen zur Wertinger Kernstadt auf das Verbot für Kraftfahrzeuge über 7,5 Tonnen hingewiesen werden. Vorwegweiser sollen den Fahrern frühzeitig signalisieren, dass die Innenstadt großräumig umfahren werden muss. Der Lieferverkehr der Firmen und der Anwohner sowie der landwirtschaftliche Verkehr der Anlieger innerhalb der Verbotszone dürfe selbstverständlich uneingeschränkt weiterhin fahren. Alle Betriebe könnten auf kurzem Wege angefahren werden. Die Innenstadt wird vom Verkehr entlastet, die Fußgänger und Radfahrer geschützt und die Aufenthaltsqualität im Städtle erhöht.

Ein weiterer Ansatzpunkt zur Verkehrsentlastung diskutierten die Freien in Form einer Umleitung von jenen Pkw und Lkw, die aus östlicher Richtung von der Staatsstraße 2033 kommend in die Wertinger Innenstadt wollen. Viele würden bereits am Kreisverkehr am Autohaus Langer abfahren und den Weg durch Gottmannshofen in die Wertinger Innenstadt wählen. Auch hier biete die ausgebaute Umgehungsstraße eine gute Möglichkeit, um den Durchgangsverkehr durch Gottmannshofen zu verringern, sagt Markus Eser aus Gottmannshofen: „Besser wäre es, die Zufahrt in die Innenstadt an der darauffolgenden Ausfahrt in die Donauwörther Straße auszuschildern oder sogar den Verkehr erst am Laugnakreisel über die Laugnastraße zu leiten.“ (pm)

