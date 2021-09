Wertingen

Der "neue" Bücherbus in Wertingen ist 24 Jahre alt

Plus Nach mehreren Jahrzehnten im Dienst ging der alte Bücherbus des Landkreises außer Betrieb. Ein etwas jüngeres Modell fährt nun die vielen tausend Medien der Kreisfahrbücherei durch den Landkreis.

Von Benjamin Reif

Wertingens Stadtpfarrer Rupert Ostermayer kann sich noch genau an das Gefühl erinnern, als er mit Kinderaugen den Bus der Kreisfahrbücherei heranfahren sah. „Da war mir, als würde ich in eine andere Welt eintauchen“, so beschreibt er es heute. Gemeinsam mit seiner Schwester und den Nachbarskindern wartete Ostermayer einst jedes Mal gespannt aufs Neue, wenn der Bus in Sichtweite von Wörleschwang – die südlichste Gemeinde im damaligen Landkreis Wertingen – kam und seine Schätze preisgab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

