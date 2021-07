Endlich wieder Hollywood in Wertingen erleben

Plus Zum siebten Mal startet das Kino-Open-Air in der Zusamstadt - sofern das Wetter mitspielt, worauf die Veranstalter hoffen. Auch Fans französischer Filme können sich freuen.

Kino unter freiem Himmel, im Schlossgarten mit einer großen Leinwand, klasse Filmen und viel Wohlfühl-Atmosphäre: das verspricht einmal mehr das 7. Wertinger Kino Open Air. Kinobetreiberin und Cineastin Prisca Färber, bekannt vom Filmtheater Wertingen und Cinedrom Donauwörth, hat sich mit voller Kraft eingesetzt und präsentiert einen Mix an Filmen, die sich gut für das Freiluftkino eignen. Vorpremieren, aktuelle Bundesstarts, Komödien, bayerische Filme, Familienabende (zu ermäßigten Preisen), aktuelle französische Filme (französische Weinprobe inklusive) sowie Dokumentarfilme.