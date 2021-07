Realschüler müssen ran an die abschließenden Aufgaben

Die Lehrer sind zuversichtlich: In Wertingen musste trotz Corona nur wenig Präsenzunterricht ausfallen.

Für gut 36500 Realschülerinnen und Realschüler haben die die schriftlichen Abschlussprüfungenbegonnen. Mit dabei waren auch die 71 Schülerinnnen und 60 Schüler der Anton-Rauch-Realschule in Wertingen.

Trotz der Nervosität, die vor einer solch wichtigen Prüfungssituation natürlich ist, sehen die Lehrkräfte laut Pressemitteilung ihre Schülerinnen und Schüler dank der intensiven Vorbereitungszeit gut gerüstet. Aufgrund des umfassenden Hygienekonzepts an der Wertinger Realschule konnte der Ausfall des Präsenzunterrichts für die Abschlussklassen auch in der Pandemie minimal gehalten werden.

Wertinger Realschüler haben teilweise schon mündliche Prüfungen abgelegt

Die ein oder andere praktische oder mündliche Prüfung wurde bereits in den Vorwochen abgehalten. Am gestrigen Tag waren dann jedoch alle 131 Zehntklässler der Wertinger Realschule gefordert. Schließlich stand für die Prüfungskandidatinnen und -kandidaten die schriftliche Deutschprüfung an.

Hier konnten die Prüflinge wie gewohnt zwischen Erörterung und textgebundenem Aufsatz wählen. Bei ersterem wurde das aktuelle Thema der Möglichkeit zum Homeoffice angeboten. Anders verhält sich dies bei der freien Erörterung, welche dieses Jahr ein allgemein brisantes Thema behandelte: Hier mussten sich die Prüflinge mit der Frage auseinandersetzen, welchen Gefährdungen unsere Umwelt ausgesetzt ist und wie die Jugendlichen selbst zum Umweltschutz beitragen können. Der zunehmende Einsatz von digitalen Übersetzungsprogrammen wurde beim Text „Lost in Translation“ vor dem persönlichen Erfahrungshintergrund des Autors, Tobias Haberl, thematisiert, welchen den Kandidatinnen und Kandidaten für den textgebundenen Aufsatz neben zwei Alternativen zur Verfügung gestellt wurde.

Für die Schülerinnen und Schüler, die literarische Texte bevorzugen, stand die Erzählung „Narziß und Goldmund“ von Hermann Hesse und die Kurzgeschichte „Am Strand“ von Reinhold Ziegler zur Wahl.

Mehrere Prüfungen, bis es für Realschüler das Zeugnis gibt

Ganz gleich, welche Aufgabe die Prüflinge gewählt hatten, mittags wurden alle in das regnerische Wetter entlassen - erleichtert, dass nun die erste Hürde geschafft ist.

Bis einschließlich nächsten Freitag müssen die Jugendlichen in den Fächern Englisch und Mathematik sowie in dem jeweiligen Schwerpunktfach eine weitere Prüfung ablegen. Wenn keine mündliche Prüfung für Notenklarheit sorgen muss, erhalten dann hoffentlich alle Schülerinnen und Schüler am Donnerstag, den 29. Juli 2021, ihr Zeugnis über den erfolgreichen Realschulabschluss ausgehändigt.

Wie bereits im Vorjahr wird der festliche Rahmen der Verabschiedungsfeier etwas reduzierter als gewöhnlich stattfinden müssen, was jedoch die Freude über das Geschaffte nicht mindert. (pm)