Wertingen

So soll der Boden im Zusamtal vor Starkregen geschützt werden

Plus Mit der Initiative „Bodenständig“ sollen innovative Lösungen gefunden werden, um die Schäden in Grenzen zu halten. In Roggden und Hohenreichen fanden erst kürzlich Projekte statt – mancher hofft nun auf eine Neuauflage.

Von Benjamin Reif

Starkregenereignisse, so glaubt es Lothar Kempfle, werden heute oft nicht mehr richtig benannt. Ein „Jahrhundertregen“ seien Wassermassen, wie sie sich am 6. Juni über das Zusamtal ergossen, wohl schon lange nicht mehr. Außergewöhnlich? Ja. „Aber wir werden uns an den Gedanken gewöhnen müssen, dass vergleichbare Starkregenereignisse viel häufiger als alle 100 Jahre niedergehen werden“, so schätzt es der Geschäftsführer des Regionalentwicklungsvereins Donautal-Aktiv ein. Und deshalb gelte es, sich vorzubereiten.

