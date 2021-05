Wertinger Musikschüler sind vor der Kamera erfolgreich

Auszeichnungen für die Klasse von Manfred Andreas Lipp an der Musikschule Wertingen

Wertingen Seit dem Eintritt in den Ruhestand widmet sich Manfred-Andreas Lipp an der Musikschule Wertingen ausschließlich pädagogischen Aufgaben. Beim Solo-/Duo-Wettbewerb des Bayerischen Blasmusikverbandes, der wegen Corona-Maßnahmen digital ausgetragen wurde, hatten alle Schüler aus seiner Saxofon Klasse ausgezeichnete und sehr gute Bewertungen erhalten.

Lucy Nübel von der Musikschule Wertingen erhielt 99 von 100 möglichen Punkten

An die Spitze aller Teilnehmer aus der Klasse von Manfred-Andreas Lipp setzte sich Lucy Nübel mit 99 von 100 möglichen Punkten. Sie wurde in ihrer Altersgruppe auch Verbandssiegerin. Sarah Wiedmann und Jakob Baier erhielten 97 von 100 möglichen Punkten, Lucia Reiter wurde mit 96 Punkten belohnt. Paul Kaußler ging mit Colin Crabb (Sax in the City) und Marcel Bitsch (Villageois) an den Start und wurde mit 93 Punkten Verbandssieger und ebenfalls in der höchsten Bewertungsstufe ausgezeichnet. Eine Auszeichnung gab es auch für Chiara Bunk, die 91 Punkte erhielt. Mit 90 Punkten wurde der Vortrag von Elena Mayer bewertet.

Lucy Nübel und Lucia Reiter waren zusätzlich mit 95 Punkten als Duo erfolgreich. In gemischter Besetzung traten die Brüder Jakob Baier, Saxofon und Johannes Baier, Posaune (Klasse Michael Rast) vor die Kamera und bekamen ihren „Ausgezeichneter Erfolg“ für 97 Punkte von der Jury zugesprochen. Beide Duos wurden Verbandssieger in ihren Kategorien und Altersgruppen. (pm)

