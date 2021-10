Wertingen

vor 44 Min.

Zu Gast in Wertingen: Ki Youn Kim lädt in ihre Welt ein

Plus Landschaften und Gebäude betrachtet die Künstlerin mit ganz eigenem Blick. So ordnet sie etwa in einem Werk bekannte Gebäude Wertingens neu an. Jetzt ist Vernissage im alten Amtsgerichtsgebäude.

Von Marion Buk-Kluger

Seit Anfang Oktober ist Ki Youn Kim in Wertingen. Vor einigen Jahren bewarb sie sich für das Kunststipendiat, kannte die Zusamstadt vorher allerdings nicht. „Ich suchte einen Ausstellungsort, um meine Werke auch an unbekannten Orten, anderen Menschen zeigen zu können.“ Und dies kann sie nun ab heute Abend im Amtsgerichtsgebäude und dem dortigen punktuellen „Kunstmuseum“, wenn die Doppelausstellung zusammen mit dem Maler und Grafiker Tomasz Paczewski startet.

