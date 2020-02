vor 39 Min.

Wertinger CSU fordert Transparenz

Die Konservativen stellen Fragen zum geplanten Medizincampus am Wertinger Krankenhaus

Die Wertinger CSU fordert in einer Stellungnahme größere Transparenz bei den Planungen zum Wertinger Krankenhaus. Diese war auch in einem Kommentar unserer Zeitung vergangene Woche angeklungen. „Die gleiche Problematik wurde auch bei der CSU-Nominierungsversammlung angesprochen“, sagt der Vorsitzende des CSU-Ortsverbands, Hans Moraw. Grundsätzlich befürworte und wünsche sich die Wertinger CSU-Fraktion eine Stärkung des Medizinstandortes in Wertingen. Das geplante Projekt werfe jedoch eine Reihe von Fragen auf.

„Der Landrat kündigt einen ‚Medizincampus‘ an. Welche Hochschule wird dort entstehen?“, so Moraw weiter. So formuliert der CSU-Mann eine Reihe von Fragen: Ist es richtig, dass dieses Gebäude eine Höhe von 30 Metern haben wird? Ist der Investor schon benannt, der dies realisieren will? Dieser Unternehmer stehe „zufälligerweise“ auf der Kreistagsliste, so Moraw. Wird dieses Projekt eigentlich öffentlich ausgeschrieben? Hat der Landkreis tatsächlich kein Mitspracherecht bei der Nutzung des geplanten Gebäudes? Liegt es allein im Ermessen des Investors, ob das Gebäude medizinischen oder anderen Zwecken, zum Beispiel für Büros oder Luxuswohnungen, dienen soll?

Die Bedeutung und den Bestand des Wertinger Krankenhauses durch ein Ärztehaus zu sichern und zu festigen, sei zweifellos oberstes Ziel aller Beteiligten. Die Bevölkerung interessiere sich für die Zukunft des Wertinger Krankenhauses und habe ein Recht auf Klärung dieser Fragen.

Die CSU merkt an, dass erst einmal die Verkehrsanbindung geregelt werden solle. Die derzeitige Zufahrt über den Ebersberg sei täglich überlastet. (pm)

