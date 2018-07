06:47 Uhr

„Wertinger“ Unterricht im Kesseltal

Der Musiklehrer Michael Lopac wird gemeinsam mit acht Kollegen von der Musikschule Wertingen ab 11. September die Arbeit auch in den Räumen der ehemaligen Musikwerkstatt in Bissingen anbieten.

Die Musikschule Wertingen bietet ab kommenden September in Bissingen an, verschiedene Instrumente zu lernen. Bis zum Schluss stand das Projekt auf der Kippe.

Von Benjamin Reif

Normalerweise stoßen Mitteilungen im Bissinger Amtsblatt auf bescheidene Resonanz, sagt die Verwaltungsangestellte Brigitte Braun. Doch am vergangenen Donnerstag war das anders. Da stand „Wenige Anmeldungen für die Musikschule“ – und darunter die Erklärung, was das bedeuten würde. Denn händeringend hatten die bisherige Leiterin der „Musikwerkstatt“, Magdalena Polzer, und die Gemeinde Nachfolger für die Räumlichkeiten gesucht, bis schließlich die Wertinger Musikschule Interesse zeigte, im Kesseltal eine Außenstelle einzurichten. „Das Engagement von Musikschulleiter Manfred-Andreas Lipp und seinen Kollegen war toll“, sagt Braun. Es wurde ein Tag der offenen Tür abgehalten, bei dem der Andrang enorm war, und zahlreiche Eltern Anmeldeformulare für ihre Kinder mitnahmen.

Nur waren die Verantwortlichen bei der Wertinger Musikschule nicht willens, eine Außenstelle nur mit unverbindlichen Zusagen auf den Weg zu bringen. Noch am Mittwoch vergangener Woche gab sich Musikschuldirektor Lipp bedeckt: Man wolle noch abwarten, ob überhaupt genug Interesse für die Außenstelle erkennbar werde.

Nach dem eindringlichen Appell im Amtsblatt „stand dann zwei Tage das Telefon kaum still“, wie Karolina Wörle von der Musikschule berichtet. Insgesamt seien rund 80 Anmeldungen zusammengekommen. Das bedeutet, das eine Fülle von Musikklassen in der Außenstelle angeboten werden können: Keyboard, Akkordeon, Blasmusik, Querflöte, Saxofon, Gitarre, Schlagzeug und Percussion, Steirische Harmonika, Klavier und Gesang. Außerdem wird wohl eine „Rockband“ von den Musiklehrern betreut. Diese Klassen werden von neun Lehrern der Musikschule geführt.

Jetzt ist die Freude bei allen Beteiligten groß. Brigitte Braun sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Es war unser Anliegen, dass Musikunterricht in Bissingen weiterhin stattfindet.“ Das lässt sich die Marktgemeinde auch etwas kosten. Neben der Miete für die Räume bezahlt Bissingen auch jedem Schüler unter 21 Jahren einen Zuschuss von 180 Euro im Jahr, wie Braun informiert.

Manfred-Andreas Lipp, der auf der Zielgerade seiner Laufbahn als Musikdirektor der Wertinger Musikschule ist und zum Jahresende diesen Posten abgeben wird, ist ebenfalls froh, dass dieses Projekt doch zustande kommt. „Neuland“ ist das nicht: Die Wertinger Musikschule ist bereits über die Stadtgrenze aktiv. So gibt es schon eine Außenstelle im Buttenwiesener Ortsteil Pfaffenhofen, wo rund 50 Schüler unterrichtet werden, sowie eine Kooperation mit dem Musikverein des Laugnaer Ortsteils Osterbuch. Mit der Außenstelle im Kesseltal nimmt das bislang größte Projekt außerhalb der Stadtgrenzen Gestalt an. Lipp erzählt, dass er und seine Kollegen beim Tag der offenen Tür auf begeisterte Bissinger getroffen seien.

Der zusätzliche Unterricht im Kesseltal, der am 11. September beginnt, biete sich für die professionellen Lehrer der Musikschule oft an, sagt Musikdirektor Lipp. Viele würden in Augsburg wohnen – gemeinsam mit Wertingen und Bissingen bildet sich ein räumliches Dreieck, bei dem sich die Heimfahrt nicht unnötig verkompliziert. Egal, ob zuerst in Bissingen oder in Wertingen unterrichtet wird, der Lehrer kann anschließend in den jeweils anderen Ort fahren, um weitere Stunden zu halten, und anschließend einfach nach Augsburg gelangen, etwa über das nahe Donauwörth. „Das bietet sich für viele an“, sagt Lipp. Er selbst ist laut eigener Aussage auch privat gerne im Kesseltal, um zu wandern oder Rad zu fahren. Bissingen selbst sei eine „sehr schöne Gemeinde“.

Lipp stellt klar, dass die Musikschule nicht in Konkurrenz zum Bissinger Musikverein stehe. Auch Brigitte Braun betrachtet das Angebot der Musikschule als logische Fortführung des Unterrichts – die Lehrers des Musikvereins seien keine „Profis“ , sondern gute Musiker, die ihr Wissen weitergeben wollen.

Themen Folgen