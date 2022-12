So schön klingt Weihnachten in Aislingen

In der Aschberggemeinde fand das traditionelle Weihnachtskonzert statt - mit vielen Höhepunkten und hervorragenden Musikern.

Traditionell haben musikalische Gruppierungen aus Aislingen am 26. Dezember zum Weihnachtskonzert eingeladen. Unter den Konzertbesuchern wurden besonderes Pater Benjamin, Bürgermeister Jürgen Kopriva sowie sein Stellvertreter Hubert Feistle, die anwesenden Gemeinderäte und Friedrich Käßmeyer, Bürgermeister der Nachbargemeinde Glött, begrüßt.

Während des kurzweiligen Konzertabends traten die Akteure und Akteurinnen abwechselnd auf. Den musikalischen Auftakt gab der Musikverein Markt Aislingen unter dem Dirigat von Franz Schipf mit „O Sanctissima!“. Dabei erklangen Fragmente aus Händels „Halleluja“, „Joy to the World“ und „Fröhliche Weihnacht überall“, die geschickt mit der bekannten Melodie von „O du fröhliche“ verbunden wurden.

Im zweiten Beitrag brachten die Musikerinnen und Musiker das Stück „Musik, das fünfte Element“ auf die Bühne und zeigten dabei, dass die Musik ganz und gar ihr Element ist. Nach dem doch recht neuzeitlichen Beitrag wählte der Aislinger Dirigent als Drittes eine klassische Komposition: „Pachelbel´s Canon“. Zu guter Letzt kam ein weiterer Ohrwurm auf das Notenpult: „Von guten Mächten“. Dabei lag es nun an den Konzertbesuchern, innerlich den bekannten Text von Dietrich Bonhoeffer mit der Melodie zu verknüpfen.

Der Chor Cantare unter der Leitung von Annerose Sturm stellte in seinem ersten Stück den Frieden ins Zentrum. In „Gib uns Leben aus dem Geist“ zeigten die Sängerinnen und Sänger verschiedene Möglichkeiten auf, wie man – auch im Kleinen – mit dem Frieden anfangen kann. Im Anschluss kam Rolf Zuckowskis Lied „Mitten in der Nacht“ zur Aufführung. Dabei kam zum Ausdruck, dass den Menschen mit dem Ereignis der Heiligen Nacht ein neues Licht gegeben wurde, das die Herzen immer neu erwärmen kann. Ihren zweiten Liederblock eröffnete der Chor mit dem englischen Lied „Only time“. Im Songtext geht es darum, dass das Leben voller Fragen ist, auf die nur die Zeit die Antworten kennt. Abschließend griffen die Sängerinnen und Sänger die bekannte Melodie von Leonard Cohens „Hallelujah“ auf und erzählten damit sehr eindrücklich die Weihnachtsgeschichte.

Die Männergesangvereine aus Aislingen und Eppisburg eröffneten ihren Konzertbeitrag mit dem Titel „O Betlehem, du kleine Stadt“. Dabei erbaten die Sänger, dass das Heilige Kind von Betlehem alle Sorgen wegnehme und Gnade bringe. Danach sangen die Männer unter dem Dirigat von Jürgen Maier vom „Zauber der Heiligen Nacht“, der alle zusammenbringen und dafür sorgen soll, dass keiner allein draußenstehen muss. Mit einer Volksmelodie aus Österreich starteten die Gesangvereine in ihren zweiten Teil. In „Hört, ihr Christen, lasst euch sagen“ beschrieben sie, was sich in diesen Tagen zugetragen hatte. Die Sänger beendeten ihren Konzertbeitrag mit einem englischen Weihnachtslied, das sie jedoch auf Deutsch vortrugen: „Freu dich, du Welt“. Dabei forderten die Akteure dazu auf, das Wunderbare dieser Tage in sich wirken zu lassen.

Auch Pater Benjamin trug zum Konzertabend bei. Er verlas ein Evangelium, das nur selten herangezogen wird, und nahm die vielen Besucher in der Pfarrkirche St. Georg zusammen mit den Hirten mit an die Krippe zum neugeborenen Jesus. Nach einigen Worten des Dankes und dem Abendsegen stimmten die Besucher gemeinsam mit allen Mitwirkenden im Schein der Weihnachtsbeleuchtung in das gemeinsame Lied „Stille Nacht“ ein.