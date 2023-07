Binswanger Chor singt von Liebe, Freiheit und Natur

Der Gesangsverein Binswangen bringt den Sommer in die Alte Synagoge. Eine stimmige Mischung begeistert das Publikum..

„Viva la musica“ – es lebe die Musik – nach diesem Motto eröffnete der gemischte Chor zusammen mit dem Männerensemble des Gesangsvereins Binswangen das Sommerkonzert. Bei hochsommerlichen 32 Grad war die Alte Synagoge in Binswangen voll besetzt. „Singen heißt verstehen“, ein Kanon von Franz R. Miller erklingt mit stimmiger Aussage und achtstimmigem Schlussakkord erklang gleich zu Beginn.

Vorsitzender Hubert Kapfer begrüßte alle Besucherinnen und Besucher und versicherte: „Sie werden es nicht bereuen – wir haben ein wunderbares und abwechslungsreiches Programm.“ Passend zum Sommer wurden unterschiedliche traditionelle, aber auch zeitgenössische Liedsätze mit der Thematik Liebe und Freiheit wie „Rosen so rot“ von L. Maierhofer oder „Hab oft im Kreise der Lieben“ von F. Silcher vom heiter gestimmten Gemischten Chor unter der Leitung von Annette Sailer vorgetragen.

Binswanger Männerensemble thematisiert die Schattenseiten der Liebe

Das Männerensemble thematisierte die Schattenseiten der Liebe durch Sätze, die schwerpunktmäßig in das 19. Jahrhundert datieren. Mit „In einem kühlen Grunde“ oder auch „Trotz um Trotz“ spiegelte der Klangkörper die romantische Gefühlslage der Stücke bestens wider. Stetige musikalische Begleiterin der Binswanger Sänger ist die Pianistin Maria Fey. Voller Hingabe begeisterte sie das Publikum mit ihrem Klaviersolo „Lied ohne Worte“ von F.M. Bartholdy. Eine Zugabe nach rauschendem Applaus ließ da nicht lange auf sich warten.

Eine musikalische „Zeitenwende“ unternahm der Gemischte Chor direkt im Anschluss – literarische Verse vorgetragen von den Chormitgliedern stimmten nachdenklich und erdend. Ob die gefühlvolle Popballade „Gemeinsam, Hand in Hand“ in alpenländischer Mundart, das stimmgewaltige „Why we sing“ von Greg Gilpin oder „Engel“ von Rammstein als Höhepunkt des Abschnittes – der Gemischte Chor hat die musikalische Herausforderung mit Bravour gemeistert.

Mit einem stimmgewaltigen Gemeinschaftschor endet das Konzert

„Natur und Wandern“ – der letzte Liedblock des Männerensembles – gehören zum Sommer einfach dazu. „Das Morgenrot“ von R. Pracht und „Im Abendrot“ von Franz Schubert umrahmten den Sommertag, den das Publikum während des abwechslungsreichen Programms erleben durfte. Die akzentuierte Textgestaltung setzte beispielsweise bei der „Wanderschaft“ das frühere Wandererlebnis der Müllergesellen bestens in Szene. An Schwung und Einsatzfreude mangelte es den Sängern unter Chorleiter Anton Kapfer keinesfalls.

Zum Abschluss durfte das Publikum gemeinsam mit den Sängerinnen und Sängern des Musikvereins Binswangen zum Volkslied „Im schönsten Wiesengrunde“ einen stimmgewaltigen Gemeinschaftschor bilden. Der musikalische Genuss des Sommerabends endete nach einer Zugabe mit wohlverdientem und langanhaltendem Applaus. (AZ)