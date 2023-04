Förderkreis Synagoge: Die Jugend soll die Erinnerungskultur fortsetzen

Plus Der Förderkreis Synagoge Binswangen zieht Bilanz und blickt nach vorn. Der Kultur-Neustart ist gelungen. Das Programm für 2023 zeigt sich breit gefächert.

Der Förderkreis Synagoge Binswangen arbeitet weiterhin erfolgreich für eine beeindruckende Erinnerungskultur. Mitglieder und ein ehrenamtlich agierendes Vorstandsteam unter der Leitung von Anton Kapfer haben vermehrt Interesse daran, junge Menschen für das wichtige Anliegen zu begeistern, damit jüdische Heimatgeschichte nicht in Vergessenheit gerät.

Die Mitgliederversammlung, die im Windschatten der Synagoge im Schützenheim über die Bühne ging, war gut besucht. Auch Kommunalpolitiker sind sich dankbar für die Einrichtung des Förderkreises. Das zeigten mit ihrem Besuch der stellvertretende Landrat Erhard Friegel, Bürgermeister Gerrit Maneth aus Höchstädt und Ex-Landrat Leo Schrell. Bürgermeister Anton Winkler aus Binswangen setzt sich auch als stellvertretender Vorsitzender des Förderkreises selbst gerne für das gemeinsame Anliegen ein.