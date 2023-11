Binswangen

12:10 Uhr

Das Trio Fleurs begeistert in der Binswanger Synagoge

Plus Drei Künstlerinnen sorgen für einen höchst unterhaltsamen Abend. Das Trio Fleurs begeistert das Publikum in der Synagoge Binswangen.

Von Silvia Schmid

Ein gut gewähltes Motto für einen Konzertabend ist eine wunderbare Möglichkeit, ein ebenso unterhaltsames wie wohlklingendes Programm zusammenzustellen und dabei immer einen roten Faden zu haben. „Blumenlieder. Geheime Wesen“ lautete das Thema für den Konzertabend, zu dem die drei Musikerinnen des Trio Fleurs am vergangenen Sonntagabend in die Synagoge Binswangen luden. Neben der Lust, vor Publikum zu musizieren, war die Vorstellung ihrer ersten gemeinsamen CD der Anlass für Pianistin Barbara Bartmann, Querflötistin Sonja Lorenz-Bayer und Sopranistin Annette Sailer – alle drei ausgezeichnete musikalische Gewächse mit Wurzeln im Landkreis Dillingen – wieder einmal vor heimischem Publikum aufzutreten. „Selten hat unser Programm so rein zu unserem Ensemble–Namen gepasst wie diesmal“, konstatierte Barbara Bartmann – so gesehen war es mehr als fällig, dass gerade dieses Programm auch das Programm für die erste CD des Trios werden musste.

Das Trio Fleurs hat ein vielfältiges Repertoire an Blumenliedern

Das Repertoire an „Blumenliedern“ scheint so unerschöpflich, vielfältig und bunt wie die Welt der Flora an sich. Die drei Künstlerinnen bedienten sich für ihr Konzert live und auf CD aus den Kompositionen Richard Strauss, Robert Schumann und vor allem Robert Stolz, der selbst einen ganzen Zyklus von Blumenliedern geschrieben hat. Von ihm stammt auch das Motto der „geheimen Wesen“.

