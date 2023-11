Binswangen

vor 49 Min.

Wie soll der Dorfladen in Binswangen aussehen?

Plus Architekt Michael Gumpp stellt die Entwurfsplanung für das neue Geschäft vor. Welchen Effekt die Kombination von Selbstbedienung und Mitarbeitern hat.

Von Brigitte Bunk

Nachdem sich der Binswanger Gemeinderat im Juli entschieden hatte, für den Dorfladen ein eigenes Gebäude am Dorfplatz zu bauen, ging es in der jüngsten Sitzung ins Detail. Architekt Michael Gumpp aus Lutzingen hatte den Auftrag, die Entwurfsplanung zu erstellen. Anhand des Plans erläuterte er die Außenform, die modern sei, aber auch zum Dorf passen solle.

Der Dorfladen in Binswangen soll ein Satteldach bekommen

Er sprach von einem Satteldach, das mit roten Dachziegeln gedeckt werden könnte und von einer Holzfassade. Fenster sollen den Blick hinein ermöglichen und die Leute ins Innere locken. Wie schon in der Bürgerversammlung vergangenes Jahr vorgestellt, soll zusätzlich zum Laden ein Café entstehen. Wie Michael Gumpp erklärte, liege der Eingang zwischen beiden Bereichen. Er stellte klar: „Beim Hereinkommen müssen die Leute alles sehen, was interessant ist.“ Sie können Richtung Obst- und Gemüseregal starten, sich ihre Waren aus den Regalen nehmen und am Ende an der vollautomatischen Kasse bezahlen. Die ist nötig, damit der Laden auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten geöffnet sein kann. Ob an sechs oder sieben Tagen die Woche müsse anhand der gesetzlichen Auflagen noch geklärt werden.

