30 Taufen in der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach

Eheschließungen, Taufen und Abschiede: So blicken die Geistlichen Tomasz Wesolowski und Alois Roßmanith auf das Jahr zurück.

Pater Tomasz Wesolowski und Pfarrer Alois Roßmanith blickten zum Jahresende auf ein Jahr in der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach mit seinen sechs Pfarreien zurück. Beide Priester dankten in den Jahresschlussmessen allen Helferinnen und Helfer, die in den sechs Pfarreien Bliensbach, Prettelshofen, Hirschbach, Osterbuch, Laugna, Modelshausen mit anpacken und sich engagieren.

Insgesamt empfingen im vergangenen Jahr in der Pfarreiengemeinschaft 30 Kinder das Sakrament der Taufe. Das waren in Bliensbach drei, Prettelshofen sechs, Hirschbach drei, Laugna und Osterbuch je sieben und in Modelshausen vier. Zur Kommunion schritten in Bliensbach drei Personen, sechs waren es in Prettelshofen, drei in Hirschbach, sieben in Laugna und Osterbuch und vier in Modelshausen. Gefirmt wurden 41, davon in Bliensbach und Prettelshofen je neun, in Laugna neun, in Hirschbach vier, in Osterbuch drei und in Modelshausen waren es sechs Jugendliche.

Acht Paare schließen die Ehe

Den Bund der Ehe schlossen acht Paare, davon drei in Bliensbach, in Hirschbach drei und ein Paar in Laugna. Beerdigt wurden 23, in Bliensbach zwei, in Prettelshofen zwei, in Hirschbach drei, in Laugna sechs, in Osterbuch sieben und in Modelshausen drei Personen.