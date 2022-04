84-jährige Autofahrerin wird bei Unfall in Buttenwiesen verletzt

Verletzungen hat eine 84-jährige Autofahrerin bei einem Unfall in Buttenwiesen. Ein 51-Jähriger war laut Polizei auf ihr Auto aufgefahren.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Buttenwiesen hat eine Seniorin Verletzungen erlitten. Ein 51-Jähriger aus Buttenwiesen hatte kurz vor 11.30 Uhr mit seinem Auto die Staatsstraße 27 in Richtung Buttenwiesen befahren.

Mann übersieht das abbiegende Auto

Hierbei übersah er nach Angaben der Polizei die 84-jährige Buttenwiesenerin, die mit ihrem Auto nach links in das Lindenfeld abbiegen wollte. Der Mann fuhr auf den Wagen der Seniorin auf. Dabei wurde die 84-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste laut Polizeibericht nicht gerufen werden. (pol)