Buttenwiesen

vor 17 Min.

Buttenwiesen investiert viel – ohne Kredite

Plus Die Gemeinde muss sich nichts borgen, obwohl Geld für viele Maßnahmen eingeplant ist. Die Versorgung mit Wasser macht dabei Millionenbeträge aus.

Von Brigitte Bunk

28,85 Millionen Euro beträgt das Gesamtvolumen des Haushaltentwurfs der Gemeinde Buttenwiesen für das Jahr 2022. Am Montag stimmte der komplette Gemeinderat im Zehentstadel dem Zahlenwerk zu. Bürgermeister Hans Kaltner hob heraus: „Ich glaube, das ist bisher der höchste Haushalt in der Geschichte von Buttenwiesen.“ Um die geplanten Investitionen stemmen zu können, sei keine Kreditaufnahme nötig. Allerdings wäre absehbar, dass nicht alle eingeplanten Maßnahmen umgesetzt werden können. Das hänge davon ab, ob Angebote eingehen, Material verfügbar ist, notwendige Genehmigungen vorliegen, Zuschusszusagen … „Aber nur die Maßnahmen, die mit dem entsprechenden Betrag im Haushalt stehen, können durchgeführt werden“, betonte das Ortsoberhaupt. Und ohne die vielen Zuschüsse wäre es überhaupt nicht möglich, das anzupacken. Ebenso wichtig sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die trotz Corona bei fünf Millionen im Jahr 2020 und sechs Millionen Euro 2021 lagen. 2022 liegt der Ansatz bei rund fünf Millionen Euro. Kaltner erklärte: „Daher gilt der Dank unseren Unternehmern, die mit Fleiß und Innovation wesentlich dazu beitragen.“ Auch die Einkommensteuerbeteiligung liegt bei rund 3,7 Millionen Euro. Laut Kaltner ist es aufgrund des nach wie vor vorhandenen Investitionsstaus und der vielen zwingend notwendigen Maßnahmen wichtig, sämtliche Möglichkeiten offen zu halten. So dankte er dem Gemeinderat, der Verwaltung und dem Bauhof, welche die Aufgaben mit großem Engagement angehen. An viele weitere, vor allem Ehrenamtliche ging sein Dank: „Sie alle stellen die Weichen für die Zukunft unserer Gemeinde Buttenwiesen.“

