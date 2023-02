Buttenwiesen

Buttenwiesen stimmt für zeitgemäße Bebauungspläne

Wer was wo bauen darf, ist grundsätzlich in Bebauungsplänen festgelegt. Nicht immer sind diese, wie im Buttenwiesener Ortsteil Wortelstetten, noch zeitgemäß.

Ein Bauantrag im Ortsteil Wortelstetten widerspricht vielen Vorgaben. Das nimmt der Gemeinderat zum Anlass, grundsätzlich über Nachverdichtungen zu diskutieren.

Eine zusätzliche Wohneinheit will ein Hauseigentümer in Am Streitgraben in Wortelstetten bauen. Dazu plant er, ausgehend vom Dachgeschoss über der bestehenden Garage, einen massiven Anbau im Süden des Hauses. Mit den Vorgaben des bestehenden Bebauungsplanes stimmt hier kaum mehr etwas überein. Buttenwiesens Gemeinderäte nahmen den Fall als Anlass, grundsätzlich darüber zu diskutieren, ob der Bebauungsplan noch zeitgemäß ist.

