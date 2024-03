Frauenpower im Kaisersaal

Die Feministin Shela Behjat lockt im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben viele Menschen in den Kaisersaal Buttenwiesen. Eine angeregte Diskussion endet im Aufruf zu mehr Menschlichkeit.

Vollständig gefüllt ist der Kaisersaal im Rathaus Buttenwiesen, als Shela Behjat aus ihrem Buch "Söhne großziehen als Feministin" zu lesen beginnt. Die in Berlin lebende Autorin kam als Feministin im Rahmen des Nordschwäbischen Literaturfestivals in das beschauliche Buttenwiesen, um aus ihrem neuen Buch vorzulesen und dabei den Finger in die Wunden von Gewalt und Machtmissbrauch gegenüber Frauen zu legen.

Wann brauchen Frauen keine Angst mehr vor männlicher Gewalt haben?

"Es ist viel erreicht, aber vor uns liegt noch ein weiter Weg", resümiert Shela Behjat und verbindet die Aussage mit dem Wunsch, dass der Mensch im Mittelpunkt der Kommunikation steht, nicht das Geschlecht. Die momentane Situation vergleicht sie mit einem Boot auf wogender See. "Wann wird es für Frauen endlich einmal einen sicheren Hafen geben?", fragt sie ins Publikum. "Wann müssen Frauen nicht mehr Angst vor der Gewalt und Übermacht der Männer haben?"

Dabei verknüpft Behjat immer die Situation der Frauen in der Gesellschaft mit dem Blick auf ihre zwei Söhne im Alter von zehn und zwölf Jahren. Denn Grundlage ihres Buches sind Tagebuchaufzeichnungen an ihre Söhne, in denen sie ehrlich und in einer überraschenden Tiefe Einblick in ihr Innerstes gibt. "Ich möchte, dass aus ihnen gute Menschen werden", zitiert sie aus ihrem Buch. Das quittiert das Publikum mit einem kräftigen Applaus.

Zahlreiche Fragen an die Autorin im Kaisersaal Buttenwiesen

Mit großer Liebenswürdigkeit und Offenheit stellt sich die Autorin im Anschluss an die Lesung den zahlreichen Fragen aus dem Publikum. Die angeregte Diskussion findet nach zwei Stunden einen versöhnlichen Abschluss in dem Appell zu mehr Menschlichkeit, einer größeren Offenheit geschlechterspezifische Themen anzusprechen, aufeinander zuzugehen und sich für Gerechtigkeit zwischen Frauen und Männern einzusetzen. Musikalisch umrahmten den Abend Ursula Maria Echl und Wolfgang Zahn mit zum Thema passenden Musikstücken. (AZ)

